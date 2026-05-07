Voces en sintonía’: La radio que hace protagonistas a los mayores de la residencia de Monesterio

En a penas unos días, la emisora municipal, Radio Monesterio, emitirá el primer programa de, ‘Voces en Sintonía’. Una iniciativa de la asociación Mujeres en Sintonía y Manuel Escudero, que cuenta con la colaboración de la residencia de mayores de la localidad, el Área Social del ayuntamiento y la emisora municipal de radio.

El proyecto, que se inició de forma, casi espontánea, se ha convertido una iniciativa radiofónica que convierte en protagonistas a los hombres y mujeres que conviven en la residencia de la localidad. Manuel Escudero, residente del centro, se transforma en entrevistador y Pilar García, presidenta de Mujeres en Sintonía, en editora y productora de un espacio que, recoge vidas y vivencias.

La iniciativa se originó a través de unos talleres de bailoterapia. Con la intención de mejorar la salud de los residentes, su movilidad, movimientos y flexibilidad, la asociación organizó esta actividad en la que “siempre participaba Manuel”. Su grado de discapacidad le impide moverse. Aun así, “bailaba con su sonrisa, con su mirada, con sus movimientos de cabeza… y, además, cantaba”. Ahí descubrieron que Manuel Escudero tiene “una voz preciosa”, narra Pilar García. Así surgió la idea de grabar conversaciones con sus compañeras y compañeros. Se organizaron y, en pocos días, Manuel comenzó a realizar sus primeras entrevistas.

Manuel Escudero es madrileño de nacimiento. Formado en Bellas Artes, dedicó parte de su vida a pintar y exponer. Su hermano reside en Almendralejo. En 2015, junto a su madre y su padre, se instalan en la capital de Tierra de Barros. En 2021 fallece su padre, con lo que Manuel y su madre, Consuelo, deciden ingresar en una residencia, los dos juntos. La falta de plazas en Almendralejo provocó que, hace 4 años, se instalaran en la residencia de mayores de Monesterio.

El entrevistador

Manuel habla con naturalidad. Su discapacidad no ha sido barrera para convertirse en todo un personaje. Manuel, sobre todo, escucha y lo hace con atención. Estas características invitan a acercarse a él en conversaciones lentas y serenas con preguntas sencillas y muy certeras. Destaca el trato y la atención de sus cuidadoras. “Son fenomenales. Cariñosas, buenas, simpáticas… yo las quiero mucho a todas”, expresa. Su relación con sus compañeros y compañeras es inmejorable. Su personalidad y su empatía hacen que pocos se resistan a sus entrevistas.

Con un teléfono móvil como única herramienta, Manuel y Pilar, cada viernes, graban en una de las dependencias de la residencia al invitado de la semana. Hasta el momento tienen grabados 7 programas que, además, con la ayuda de la inteligencia artificial, incluyen canciones personalizadas con la biografía de los protagonistas. Las entrevistas se envían por wasap a residentes y familiares.

Las características del proyecto han llamado tanto la atención que, la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz, contactó con la emisora municipal de radio para intentar dar proyección a estos programas. “Es una experiencia maravillosa que debemos compartir”, manifiesta Díaz. “Desde dentro se está viviendo como algo muy especial y teníamos que proyectarla al resto de la sociedad”.

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La historia radiofónica de Manuel se ha convertido en realidad. Inicialmente, se rescatarán los primeros 7 programas ya grabados y, a partir de ahí, se continuará con las entrevistas hasta completar una serie de espacios en el que se intentará que participen todos los residentes. Los programas se emitirán cada jueves, a las 13:00 horas en Radio Monesterio, a través de sus emisiones analógicas y digitales.