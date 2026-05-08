Deporte
El XXXIX Trofeo de baloncesto culminará en Zafra
Será la sede este domingo de las finales masculina y femenina de una competición que ha movilizado a 24 equipos y 16 localidades
La Crónica de Badajoz
El baloncesto se ha consolidado como un elemento dinamizador de la vida rural en la provincia gracias a la celebración del XXXIX Trofeo Diputación de Badajoz. Esta competición senior, que forma parte del calendario de la Federación de Baloncesto de Extremadura, concluirá su actual edición este domingo en la localidad de Zafra.
Un compromiso con el deporte provincial
Durante la presentación del evento, el diputado Ricardo Cabezas destacó que esta iniciativa surgió con el objetivo de dotar al baloncesto provincial de una "estructura fuerte". A pesar de que la institución no posee competencias directas en materia deportiva, Cabezas subrayó el "compromiso político y público" de la Diputación para fomentar estas actividades.
Por su parte, el presidente de la Federación, Martín Fariñas, elogió la sensibilidad del Área de Deporte, señalando que su apoyo es fundamental para dinamizar los pueblos y mantener la actividad deportiva de lunes a domingo. Fariñas recalcó que el éxito de la categoría senior es vital para la supervivencia de las categorías inferiores, afirmando que "unas mantienen a las otras".
Cifras y sedes de la competición
La presente edición ha destacado por su alta participación y despliegue territorial: con un total de 24 equipos masculinos y femeninos, se han disputado 220 partidos a lo largo de la temporada y ha visitado 16 localidades de la provincia, que han actuado como sedes.
Cita con las finales
La jornada decisiva arrancará este domingo a partir de las 17:15 horas. En la categoría masculina, el título se disputará entre el Club Baloncesto Maven e Hijos Sajra y el Vítaly-La Mar BCBadajoz. En el cuadro femenino, el enfrentamiento final medirá al BB Baloncesto Badajoz contra el Verde y Sostenible Mérida Femenino.
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