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Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa

Abel Bautista reivindica el ibérico extremeño en Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Se  inaugura la XXXVI edición del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa en Jerez de los Caballeros, destacando el crecimiento del sector y advirtiendo sobre cambios en la calidad de otras denominaciones

Abel Bautista en la inauguración de la XXXVI edición del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.

Abel Bautista en la inauguración de la XXXVI edición del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha reivindicado este jueves el papel fundamental del sector porcino ibérico para Extremadura durante la apertura del certamen anual en Jerez de los Caballeros. Bautista calificó esta actividad no solo como un motor económico, sino como un elemento clave del paisaje, el arraigo y el prestigio internacional de la región.  

Cifras récord y liderazgo en el sector

El consejero aportó datos que avalan la pujanza del sector en la comunidad autónoma. En 2025, Extremadura alcanzó un censo de 1,3 millones de cabezas y certificó más de 220.000 cerdos de bellota, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al año anterior. Actualmente, la región es la segunda comunidad en sacrificio de cerdos de bellota, concentrando cerca del 37% del total nacional.  

Este potencial se sustenta en el ecosistema de la dehesa, que cuenta con más de 2,2 millones de hectáreas en la región. Además, la estructura productiva extremeña integra a más de 12.000 explotaciones y un centenar de empresas de transformación.  

Desafíos y defensa de la calidad

Bautista aprovechó el foro para expresar la "preocupación" del Ejecutivo regional ante la decisión de la Denominación de Origen Guijuelo de permitir la comercialización de productos con un 50% de raza ibérica bajo su sello. El vicepresidente señaló que este "cambio profundo" pone en riesgo los principios de diferenciación y calidad que sostienen al sector.  

En respuesta, confirmó que la Junta de Extremadura respalda a la D.O. Dehesa de Extremadura en la exploración de "todas las vías legales disponibles" para proteger los estándares de excelencia del producto extremeño.  

Modernización y mercados internacionales

De cara al futuro, el Gobierno autonómico subrayó que la innovación, digitalización y el uso de datos son necesidades imperativas para ganar eficiencia y reducir costes. Asimismo, Bautista reclamó "condiciones de competencia justas" frente a acuerdos internacionales como el de Mercosur.  

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El evento incluyó un reconocimiento a título póstumo a Manuel Jorge Hernández Águedo, de la empresa Oro Graso, por su trayectoria en el certamen. Tras el acto, las autoridades recorrieron los 45 stands que componen la feria este año.  

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