Ciclismo
El ‘Maratón de la Miel Fuenlabrada MTB’ corona su XXIV edición
La competición, que se celebrará el 16 y 17 de mayo en Fuenlabrada de los Montes, premiará a los ganadores absolutos con su propio peso en miel
La Crónica de Badajoz
Fuenlabrada de los Montes se convierte un año más en el epicentro del ciclismo de montaña con la celebración de la XXIV edición del Maratón de la Miel Fuenlabrada MTB 2026. Esta cita, patrocinada por la Diputación de Badajoz, destaca por su singularidad al utilizar la miel —principal motor económico y seña de identidad local— como gran protagonista y recompensa para los participantes.
Un escaparate deportivo y económico
Durante la presentación oficial, el diputado provincial Saturnino Alcázar subrayó que la prueba es una referencia consolidada en Extremadura y un escaparate para proyectar la imagen de la comarca de La Siberia. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Sequera resaltó la proyección internacional del evento, que atraerá a unos 250 ciclistas procedentes de Portugal y de 15 provincias españolas.
Dos días de competición técnica
El programa deportivo arrancará el sábado 16 de mayo con pruebas de promoción para menores y una "Gran Crono" opcional de 8 kilómetros. El plato fuerte llegará el domingo 17 de mayo a las 09:00 horas con la salida de la maratón principal, que cuenta con 86 kilómetros y un desnivel positivo de 2.000 metros. La versión corta de la ruta será de 48 kilómetros y 1.000 metros de desnivel. Todo esto tendrá lugar en las pistas y senderos por la Reserva de la Biosfera de La Siberia y la Reserva Regional de Caza del Cíjara. Esta carrera supone, además, el cierre del circuito del Open de Extremadura XCM, siendo la cuarta y última prueba puntuable.
Récord de participación femenina
La edición de 2026 ha alcanzado un hito histórico con un récord de inscripción femenina, contando ya con 15 ciclistas, entre las que destaca María Reyes Murillo. En el cuadro masculino, la prueba contará con figuras de la talla de David Arroyo, Raúl Rodríguez y Fernando Navas.
Como dicta la tradición, los ganadores absolutos en ambas categorías recibirán su peso en miel, mientras que el resto de los clasificados obtendrán diversos productos de la tierra. Los interesados tienen hasta el 12 de mayo para inscribirse a través de la web de la Federación Extremeña de Ciclismo.
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz
- Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: 'Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen
- Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- Más de un kilo de cocaína en un tejado y cuatro detenidos: resultado de la operación policial en Antonio Domínguez en Badajoz
- Salud Pública activa protocolo tras un caso de meningitis en una guardería en Badajoz