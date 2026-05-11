Una madre denuncia en Arroyo de San Serván (Badajoz), un presunto intento de secuestrar a su hija en una furgoneta

El relato de una niña ha puesto en alerta hoy a Arroyo de San Serván. Una madre ha denunciado ante la Guardia Civil un presunto intento de engaño a una menor en este municipio de Badajoz. Según el testimonio trasladado por la denunciante, una persona habría intentado convencer a su hija con golosinas para que se acercara a una furgoneta.

La Guardia Civil ha confirmado que "en la mañana de hoy se ha recogido una denuncia de la madre de una menor", quien sostiene que, conforme a lo contado por su hija, "han intentado engañarla con chuches para llevársela en una furgoneta".

Las mismas fuentes precisan, no obstante, que los hechos denunciados se apoyan por ahora en la versión de la menor. "Todo esto según manifestación de la menor. No hay ningún testigo de los hechos", señala la Guardia Civil.

Llamamiento a la tranquilidad

Tras la difusión de publicaciones y mensajes en redes sociales relacionados con supuestos acercamientos a menores, la Policía Local de Arroyo de San Serván ha emitido un comunicado en el que pide calma y responsabilidad.

"Ante las publicaciones y mensajes difundidos en redes sociales durante las últimas horas relacionados con supuestos acercamientos a menores, desde esta Policía Local queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad en la difusión de información", señala el cuerpo municipal.

La Policía Local explica que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, "cualquier aviso o incidencia que pudiera recibirse será comprobado y tratado conforme a los protocolos establecidos".

Evitar la alarma social

El comunicado municipal incide en la necesidad de no difundir informaciones que no hayan sido verificadas. "Pedimos a la ciudadanía evitar compartir rumores o mensajes no verificados que puedan generar alarma social innecesaria", recoge la Policía Local.

El aviso llega en un contexto de preocupación creciente entre familias de distintas localidades extremeñas, después de que en Arroyo de San Serván circularan mensajes sobre supuestos acercamientos a menores y de que en Almendralejo se haya registrado recientemente otro caso grave relacionado con menores.

Medidas de prevención

Pese al llamamiento a la calma, la Policía Local recuerda la importancia de mantener las medidas habituales de prevención y supervisión de menores, especialmente en zonas concurridas.

Entre sus recomendaciones, pide acompañar a los menores en la medida de lo posible, prestar atención en parques, plazas y zonas de juego, y recordar a niños y niñas que no deben aceptar regalos, golosinas ni acercarse a personas desconocidas.

También aconseja enseñar a los menores a acudir a un adulto de confianza o llamar al 112 ante cualquier situación que les genere inseguridad.

Comunicación por canales oficiales

La Policía Local insiste en que cualquier comportamiento sospechoso debe comunicarse a las autoridades a través de los canales oficiales. "La seguridad y la colaboración ciudadana son fundamentales para la protección de todos", concluye el comunicado.

La denuncia presentada este lunes queda ahora pendiente de comprobación por parte de las fuerzas de seguridad, que deberán determinar si existen indicios, cámaras, testigos indirectos u otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.