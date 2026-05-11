Zafra (Badajoz) moderniza su limpieza viaria

El servicio de limpieza viaria de Zafra, gestionado por el Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz, ha reforzado sus recursos con la puesta en marcha de nuevas dependencias y la adquisición de maquinaria especializada. El vicepresidente de Promedio, Francisco Buenavista, y el alcalde de la localidad, Juan Carlos Calderón, han visitado este lunes las mejoras que han supuesto una inversión total de 200.000 euros.

Proximidad y eficacia en el servicio

La nueva instalación auxiliar, ubicada en la Avenida de la Constitución, cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados. Este espacio funciona como complemento a la sede principal de la calle Ferrocarril, permitiendo acercar los equipos de trabajo a los diferentes barrios. El objetivo principal es ofrecer una respuesta más ágil y eficaz a las necesidades de limpieza de la ciudad al reducir los desplazamientos del personal y la maquinaria.

Tecnología de vanguardia para el casco histórico

Una de las piezas clave de esta modernización es la incorporación de una nueva barredora compacta de última generación. El vehículo ha sido diseñado específicamente para actuar con agilidad en calles estrechas y zonas de difícil acceso, permitiendo un rendimiento óptimo gracias a su anchura de barrido de hasta 3,7 metros y su potente sistema de aspiración.

Además de su capacidad operativa, la máquina destaca por su perfil sostenible con la reducción de emisiones, equipada con un motor Euro 6 y control electrónico para disminuir el consumo de combustible; menos ruido, ya que ofrece una significativa disminución de los niveles sonoros, favoreciendo una limpieza más respetuosa con el entorno urbano y mayor ergonomía, la cabina está insonorizada y cuenta con pantalla táctil y asientos con suspensión neumática para mejorar la seguridad y comodidad del personal.

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Un servicio propio de grandes ciudades

Estas mejoras se integran en el plan de renovación iniciado hace dos años. Según destacó Francisco Buenavista, Zafra cuenta desde 2023 con equipamiento de última tecnología, similar al de las grandes capitales, lo que facilita la labor de los operarios y garantiza una limpieza más silenciosa y eficaz para todos los ciudadanos.