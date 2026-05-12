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III Jornadas de Patrimonio

Campillo de Llerena analiza el papel femenino en la historia contemporánea

El encuentro se celebrará los días 23 y 24 de mayo con un programa gratuito que incluye ponencias de investigadoras y visitas guiadas a enclaves de la memoria histórica extremeña

Cartel de las jornadas.

Cartel de las jornadas. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Campillo de Llerena se convertirá los próximos 23 y 24 de mayo de 2026 en un espacio de reflexión y divulgación con la celebración de las III Jornadas sobre Patrimonio e Historia. Organizadas por el Ayuntamiento de la localidad y la Asociación Frente Extremeño, esta edición se titula 'El papel de la mujer en la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura'. El objetivo principal es abordar este periodo decisivo del siglo XX desde una perspectiva centrada en las mujeres que lo vivieron y transformaron.  

Ponencias en la Casa de la Cultura

La programación del sábado 23 de mayo se desarrollará íntegramente en la Casa de la Cultura y contará con la participación de diversas investigadoras especializadas. La jornada comenzará a las 10.00 horas con dos conferencias de Ana Martínez Rus, quien analizará los derechos conquistados en la Segunda República y la presencia femenina tanto en el frente como en la retaguardia.  

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, será el turno de Yolanda Morales Pereira, con una ponencia sobre la represión del Patronato de Protección a la Mujer. El ciclo de conferencias finalizará con la intervención de Laura Cabezas Vega, quien expondrá el caso de las mujeres rurales en los pueblos de colonización durante la dictadura franquista.  

Visitas a enclaves de memoria

El domingo 24 de mayo las jornadas se trasladarán a escenarios clave para el estudio de la historia contemporánea de Extremadura. Los asistentes podrán participar en visitas guiadas al Museo de la Guerra Civil de Campillo de Llerena y al Campo de Concentración de Castuera. Estas actividades permitirán a los participantes conocer de cerca estos espacios fundamentales de la memoria histórica.  

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Inscripciones y participación

La asistencia a las jornadas es totalmente gratuita y está abierta al público general. No obstante, la organización requiere inscripción previa para gestionar el control de aforo y el desarrollo de las actividades. Las personas interesadas pueden formalizar su solicitud a través del enlace facilitado por el Ayuntamiento y la Asociación Frente Extremeño.

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