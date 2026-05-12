El II Festival de los Oficios Artesanos de la provincia recorrerá cuatro municipios

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex), han presentado la segunda edición del 'Festival de los Oficios Artesanos Provincia de Badajoz'. Esta iniciativa cuenta con una subvención provincial de 108.000 euros, destinada tanto al mantenimiento de la Red de Centros Artesanos (ubicados en Badajoz, Llerena y Villafranca de los Barros) como a la celebración de estos eventos que impulsan al sector.

Calendario y municipios participantes

El festival visitará cuatro localidades de la provincia entre los meses de mayo y agosto:

Cabeza del Buey: Sábado 16 de mayo.

Sábado 16 de mayo. Barcarrota: Sábado 4 de julio.

Sábado 4 de julio. Hornachos: Viernes 7 de agosto.

Viernes 7 de agosto. La Zarza: Viernes 21 de agosto.

La diputada Ana Belén Valls ha subrayado que el festival convierte a cada municipio en un "escaparate vivo de tradición y creatividad", contribuyendo a preservar la identidad de los pueblos y a dinamizar la economía local.

Talleres y demostraciones en vivo

El centro neurálgico de cada cita será la 'Plaza de los Artesanos', un espacio de encuentro con doce paradas dedicadas a la exposición, venta y demostraciones de artesanía en vivo. Además de contemplar el trabajo de los maestros, la ciudadanía podrá participar en clases magistrales y talleres participativos gratuitos para crear sus propias piezas.

En la actualidad, Extremadura cuenta con 300 empresas artesanas con registro homologado, y Artesanex representa al 90% del sector en la región.

Arranque en Cabeza del Buey

La primera jornada en Cabeza del Buey contará con un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La programación incluye talleres de confección de cariocas artesanales, realización de máscaras africanas, una master class de drapeado sobre maniquí, sesiones de vidriera artística, iniciación a la alfarería, creación de accesorios con retales reciclados y elaboración de monederos en piel.

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Esta iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, fomentando el trabajo decente y la reducción de desigualdades en las zonas rurales.