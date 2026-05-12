María Carrasco y Emilio Cordero de Ankay Team Monesterio campeones de Extremadura CXMM

La localidad pacense de Bodonal de la Sierra acogió el pasado domingo el Campeonato de Extremadura de XCMM, (Media Maratón), que logró reunir a los mejores especialistas regionales de la disciplina, en una prueba organizada por el club deportivo Puerto Lobo, integrada en el Circuito Provincial de BTT de la Diputación de Badajoz.

El conjunto Ankay Team, de Monesterio, logró el que, hasta ahora es su mejor resultado. Además de conseguir los campeonatos extremeños en categoría Élite y Sub23, se hizo con 3 subcampeonatos, sumó 11 podios, logrando la mejor clasificación por equipos.

En Sub23, la victoria de Emilio Cordero, le supuso hacerse con el Campeonato de Extremadura. Pedro Fernández consiguió la segunda plaza y el subcampeonato regional. La tercera plaza del podio fue para el también corredor Ankay, Aarón Cubero. En Élite Femenina, María Carrasco Rivera, además de llegar entre las 3 primeras, logró el Campeonato de Extremadura de su categoría.

Sabor agridulce en Máster 30, donde el conjunto de Monesterio consiguió la segunda plaza a través de su corredor Nicolás Montero Ortega, que logró la quinta plaza en meta. En categoría Élite, Antonio José Márquez hizo cuarto y José Manuel Garrote sexto, mientras que el jefe de filas Ankay, Jaime Moreno, se alzó con la segunda posición. Con estos resultados, Ankay se proclamó vencedor por equipos, a la vez que también logró conseguir el primer y segundo puesto de la clasificación comarcal.

Muy satisfecho

Antonio Calderón no esconde su satisfacción ante resultados como los que está consiguiendo su equipo durante esta temporada. Los datos hablan por sí solos. El año pasado, durante toda la temporada, Ankay logró un total de 43 podios. En lo que llevamos de la actual, el conjunto ciclista de Monesterio ya supera con creces esa cifra, con 50. Calderón mantiene intactas las esperanzas de conseguir nuevos triunfos, entre ellos, en la modalidad de Maratón.

En la clasificación general masculina, la victoria fue para David García (Kazajoz-Bikeocasión-Petrogold), que logró imponerse tras una emocionante lucha hasta los metros finales, cruzando la línea de meta con un tiempo de 2:21:34. Jaime Moreno (Ankay, A.D.) finalizó en segunda posición, mientras que Miguel Ángel Gómez (Kazajoz-Bikeocasión-Petrogold) completó el podio tras otra sólida actuación.

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En féminas, Cristina Barrado (Francisco Pizarro, A.D.C.) volvió a demostrar su enorme nivel competitivo para hacerse con el triunfo absoluto con un tiempo de 3:08:19. Marina Preciado (Kazajoz-Petrogold-Bikeocasión) fue segunda tras mantenerse durante buena parte de la prueba en la pelea por el liderato, mientras que María Carrasco (Ankay, A.D.) cerró el podio femenino.