Un motorista de 63 años resulta herido al salirse de la carretera cerca de Bohonal de los Montes

Un motorista de 63 años ha resultado herido de carácter menos grave al salirse de la carretera este pasado lunes cerca de la pedanía de Bohonal de los Montes.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el accidente se produjo a las 15.31 horas de este pasado lunes, cuando recibió una llamada alertando de que una moto se había salido de la carretera en el kilómetro 15 de la BA-163.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una ambulancia convencional, un equipo médico del Centro de Salud de Helechosa de los Montes y una patrulla de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Como consecuencia del accidente, un hombre, de 63 años, ha resultado herido con traumatismo lumbar, quien fue atendido en el lugar del siniestro por los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.