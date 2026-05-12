La ONCE sonríe a Villafranca de los Barros con 350.000 euros del Cupón Diario

Villafranca de los Barros ha amanecido este martes con una alegría muy repartida. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al lunes, 11 de mayo, ha dejado 350.000 euros en la localidad pacense, donde se han vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La encargada de llevar la fortuna hasta el municipio ha sido Juana García Sánchez, vendedora de la ONCE desde el año 2024 y una cara conocida para muchos vecinos de Villafranca de los Barros, donde trabaja habitualmente. Con la venta de estos diez cupones, Juana ha repartido no solo premios, sino también ilusión entre quienes cada día confían en ella.

El número agraciado en este sorteo ha sido el 35704 y la serie, 046.

El Cupón Diario de la ONCE se sortea de lunes a viernes y ofrece un premio principal de 500.000 euros, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. También contempla premios de menor cuantía a las cuatro, tres y dos cifras, así como reintegros.

Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que aplica controles para prevenir consumos descontrolados y prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito.

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La ONCE comercializa sus cupones a través de sus más de 20.000 vendedores y vendedoras, en su web oficial y en establecimientos colaboradores autorizados.