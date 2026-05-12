Salud y bienestar
El programa 'Cuidar-t' alcanza su III edición
El proyecto centrado en el bienestar de mujeres mayores de 40 años en el medio rural pasará por cinco localidades, con sesiones centradas en la salud mental, deporte y alimentación
La Crónica de Badajoz
La Diputación de Badajoz está desarrollando la tercera edición del programa 'CUIDAR-T', una iniciativa del Área de Igualdad diseñada para mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores de 40 años que residen en el medio rural de la provincia. Según ha explicado la diputada del área, Lourdes Linares, el objetivo principal es que las participantes "aprendan a aceptarse y cuidarse".
Tres pilares para el autocuidado
El programa se fundamenta en tres ejes esenciales: salud mental, deporte y alimentación saludable. Durante las jornadas, que tienen una duración de entre cuatro y cinco horas, se trabajan aspectos clave como la gestión emocional, el ejercicio físico, la salud sexual y el cuidado del suelo pélvico.
Linares ha destacado la importancia de romper barreras sociales en estas sesiones, señalando que es gratificante abordar temas que suelen ser considerados tabú, como la menopausia. El proyecto busca que las mujeres "se prioricen a ellas mismas" y se enriquezcan mediante el intercambio de testimonios con otras participantes.
Calendario y alcance en la provincia
En esta edición, se espera que el programa alcance a unas ochenta mujeres en total. Hasta el momento, ya se han celebrado sesiones en Bodonal de la Sierra, el 8 de mayo, y en Nogales, el 11 de mayo, con una participación de más de veinte mujeres en cada una.
Las próximas citas programadas para el mes de mayo son Talavera la Real, el 20 de mayo; Valdelacalzada, el 25 de mayo y Valverde de Leganés, el 28 de mayo. Todas ellas en la Casa de la Cultura de cada localidad de 9.30 a 14.00 horas.
Este tipo de recursos son vitales en municipios pequeños, donde, según la diputada provincial, suele ser más difícil acceder a servicios especializados de bienestar y salud. La gestión técnica de las jornadas corre a cargo de la empresa Progestión, bajo la dirección de la psicóloga Paloma de Llera.
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