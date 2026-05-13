Campaña informativa en los pueblos acogidos al sistema
Cambia la ordenanza del Puerta a Puerta Tentudía para premiar el reciclaje
Los propietarios de viviendas que incumplan el nivel de participación podrían ver incrementado su recibo anual en unos 80 €
Para conseguir el mejor precio hay que utilizar los puntos limpios, al menos, una vez cada trimestre
Garantizar el cumplimiento de la ordenanza, haciendo efectivo que, quien más paga es el que peor recicla. Con este precepto, la mancomunidad de Tentudía está desarrollando una campaña informativa en todos los municipios acogidos al sistema de recogida de basura, ‘Puerta a Puerta’, que, a partir de ahora modifica los criterios de cobro, según el grado de participación de la ciudadanía.
La intención es, explica la responsable del servicio, Nieves Gómez, “proteger y premiar a quienes están colaborando convenientemente con el sistema, que han conseguido que la mancomunidad sea un referente a nivel de reciclaje y de cumplimiento de la ley”. Los datos, así lo corroboran, expresa. La mancomunidad ha pasado de separar el 9% de los residuos que se generaban en los domicilios, a más del 70% actual. No obstante, todavía existen quienes se resisten a participar en el sistema.
Nuevas medidas
La puesta en marcha de la nueva ordenanza está acompañada de una amplia campaña que, en colaboración con el alumnado del proyecto Escala, está informando, casa por casa, de las nuevas medidas. En este nuevo escenario, los propietarios de viviendas que cumplan de manera óptima con la normativa, seguirán pagando la misma cantidad trimestral. Hasta ahora, el recibo recogía una parte fija, de 20 € y 7 € de parte variable, que se activaba en función de los cubos que se sacaran a la calle, con la intención de proteger a los propietarios no residentes.
A partir de ahora, con la intención de evitar “acciones minoritarias”, que eviten, no sacar los cubos en los días establecidos y el depósito de basura en lugares no habilitados, la ordenanza recoge una tasa fija de 21 € trimestrales por vivienda. La variable se calculará en función a la participación, es decir, “si se cumple con el máximo, la variable será de 6 €”, con lo que el recibo será el mismo que hasta ahora. Para conseguir este límite, será necesario “hacer uso, al menos una vez al trimestre del punto limpio”. La medida impulsa conseguir el 100% del reciclaje ya que existen residuos que, por su composición, no deben mezclarse con el resto de la basura o residuos domésticos. Para evitar el desplazamiento hasta los puntos limpios de personas que, por sus circunstancias no puedan trasladar sus residuos, “se instalarán puntos móviles en las plazas de los municipios”.
Para quienes no participen, (personas que aun no han recogido los cubos, que depositan la basura en lugares no habilitados, que no sacan sus residuos en los horarios y días establecidos, o que, únicamente sacan la fracción resto con toda la basura mezclada), la ordenanza recoge una parte finja de la tasa de 21 € y una variable “que subiría hasta los 25 € trimestrales”, con lo que su recibo alcanzaría la cantidad de 46 €.
Entre la opción sin participación y máxima participación se incluye la denominada “estándar”, que alcanzaría los 34 €, y la “óptima”, con una tasa trimestral de 28,75 €, en este caso, para quienes no acudan una vez al trimestre al punto limpio.
Paralelamente, con la intención de conocer todos los domicilios en los que no reside nadie o aquellos que son residencia temporal, de verano o fines de semana, la mancomunidad está realizando una campaña a través de mensajes por wasap, SMS, correos electrónicos y llamadas, “avisándoles de que sus tasas se mantienen”. Para ello, deberán aportar una documentación que así lo acredite. El plazo de identificación de este tipo de viviendas se encuentra abierto hasta el día 1 de junio.
Hostelería y otras empresas
De manera específica, para comercios, industrias y empresas, la ordenanza recoge algunas modificaciones que afectan principalmente al ramo de la alimentación, “con una diferenciación por metros cuadrados”, (actualmente pagan lo mismo las pequeñas tiendas que los grandes establecimientos).
Los propietarios de hoteles, restaurantes o bares, “también estarán sujetos a las nuevas medidas de participación”. Este tipo de establecimientos tendrán “un servicio extraordinario de recogida, voluntario y a demanda, que ayude a mejorar el sistema”.
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