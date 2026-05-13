La Diputación de Badajoz aborda el reto demográfico en territorios fronterizos

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha participado en la primera reunión de socios y beneficiarios del proyecto europeo Crossrural Hub Euroace ‘Comunidad de Recursos y Oportunidades para Sistemas Rurales Transfronterizos Innovadores’, una iniciativa enmarcada en el programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

Con un presupuesto total de 3,2 millones de euros, de los cuales más de 2,4 millones proceden de Fondos Feder, el proyecto pretende abordar el reto demográfico en los territorios fronterizos mediante un enfoque multifactorial centrado en la atracción y retención del talento local y la revitalización de los territorios rurales.

De esta forma, se persigue promover condiciones de vida más atractivas en el medio rural en la eurorregión integrada por la región Centro de Portugal, el Alentejo portugués y Extremadura, concibiendo la frontera como un espacio de conexión y oportunidad para compartir conocimiento, tecnología y buenas prácticas.

Trece beneficiarios

El inicio de este proyecto se ha escenificado en un acto celebrado en la freguesía transfronteriza de Alegrete (Portugal), en el que han participado representantes institucionales, agentes sociales y perfiles técnicos de las trece entidades beneficiarias, de ambos lados de la frontera, a las que se han sumado representantes de la Junta de Freguesía, agentes del territorio y miembros del CCDR.

Rui Manuel Perestrelo, concejal de Portalegre; María de los Ángeles Muriel González, directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, como entidad coordinadora del proyecto; António José Pombo, presidente de la Junta de Freguesía de Alegrete; y Claudia Cavaco Henriques, en representación del CCDR Alentejo, fueron los encargados de abrir esta jornada de encuentro.

Posteriormente, los socios participaron en una visita guiada al centro histórico de la localidad, que permitió conocer de primera mano el contexto territorial, social y económico del entorno rural de la zona.

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La jornada continuó con un taller de co-creación, organizado en grupos de trabajo y con la implicación de agentes locales, en el que participaron más de 35 personas y en el que se abordaron retos concretos del territorio identificando oportunidades vinculadas a los jóvenes, las mujeres, la innovación y la digitalización, así como la comunicación y el cambio de relato rural. Estas dinámicas participativas han permitido recoger aportaciones directas del territorio para el diseño de soluciones adaptadas a las necesidades reales de la población rural.