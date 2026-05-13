La Diputación de Badajoz licitará este año más de 200 proyectos que llegarán a un centenar de municipios

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha inaugurado este martes en Mérida el III Foro de Encuentro para la Contratación de Obras de la Provincia de Badajoz (Fecoba), donde la institución provincial ha presentado más de 200 proyectos que saldrán a licitación a lo largo de 2026 con una inversión directa superior a los 52 millones de euros.

Todo ello, sumados a los distintos planes provinciales, la inversión total alcanzará los 110 millones de euros, según ha destacado Raquel del Puerto durante su intervención, celebrada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.

En su intervención, Del Puerto ha subrayado que Fecoba "pretende ser un lugar de encuentro cercano entre el sector de la construcción y la administración pública", además del "escenario para presentar una hoja de ruta de una institución que vela por los intereses de la ciudadanía".

La presidenta provincial ha explicado que la Diputación de Badajoz da a conocer con antelación las obras previstas "como ejercicio de transparencia, responsabilidad y compromiso", con el objetivo de que las empresas puedan planificar recursos y concurrir "en igualdad de oportunidades".

Impulso al sector

Asimismo, Del Puerto ha defendido que esta estrategia busca "dar un impulso a un sector que actualmente se encuentra en una situación compleja", fomentando la participación de pequeñas y medianas empresas, empresas locales y grandes compañías.

Entre las actuaciones anunciadas figuran proyectos de carreteras, eficiencia energética, urbanizaciones, instalaciones fotovoltaicas, accesibilidad, carriles bici o infraestructuras turísticas que llegarán a más de un centenar de municipios de la provincia.

Raquel del Puerto ha destacado especialmente algunas de las obras con mayor dotación económica, como la adecuación de dos plantas del Hospital Centro Vivo de Badajoz, la reforma de los antiguos juzgados de Mérida, la construcción de un polideportivo en Guareña o distintas actuaciones en la red provincial de carreteras.

Además, ha puesto el acento en la transformación de travesías urbanas "para convertirlas en calles más accesibles, más seguras y más acondicionadas para la ciudadanía".

De igual modo, la presidenta provincial ha incidido también en el impacto que tendrá esta inversión pública sobre la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, ya que "son 52 millones de euros de inversión directa de la Diputación de Badajoz más otros 57 millones con cinco planes específicos para seguir transformando la provincia, nuestros municipios y nuestro mundo rural", ha dicho.

También ha añadido que estas inversiones permitirán "seguir progresando hacia la igualdad y hacia la creación de oportunidades", ha dicho.

En cuanto a los planes específicos, la presidenta ha recordado el Plan Avanzamos con 50 millones de euros y del que la mitad se destina a realizar inversiones; el Plan de Infraestructuras Municipales con 2,5 millones de euros, el Plan de Accesibilidad con 700.000 euros, el Plan de Murales Municipales con medio millón de euros o el Plan de Emergencias dotado con 3,4 millones de euros.

Además, existe una línea de subvenciones para la redacción de proyectos con un presupuesto de 600.000 euros.

Dificultad de la construcción

Durante el acto, Del Puerto ha reconocido la situación de dificultad que atraviesa el sector de la construcción debido al incremento de costes de materiales, energía, transporte y mano de obra, por lo que ha apuntado medidas impulsadas por la Diputación para preservar el equilibrio económico de los contratos y garantizar la viabilidad de las obras licitadas.

Entre ellas, ha destacado el incremento del porcentaje destinado a gastos generales en los contratos públicos, que pasa del 13 al 17 por ciento, manteniendo el beneficio industrial en el 6 por ciento, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

"Esta medida permitirá que las empresas adjudicatarias dispongan de una estructura económica más ajustada a las condiciones actuales del sector", ha destacado Del Puerto, quien ha avanzado nuevas acciones formativas para paliar la escasez de mano de obra especializada, como los programas Facer o el proyecto europeo Rehabilita Rural, orientado a la rehabilitación energética sostenible y la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional.

En la inauguración han estado también el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Carlos Izquierdo, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quitana.

Por su parte, Rodríguez Osuna ha agradecido el respaldo de la Diputación de Badajoz a la capital extremeña, especialmente "en un momento en el que se echa en falta apoyo de la Junta de Extremadura", y valoró la colaboración institucional.

Por su parte, el presidente de la Confederación ha alertado del "grave problema de mano de obra" que atraviesa el sector de la construcción, una situación que calificó de "generalizada y enquistada", al tiempo que defendió la necesidad de incorporar trabajadores procedentes de otros países. También se ha referido a la preocupación existente en las empresas por la volatilidad de los precios y las continuas subidas de costes.

Mientras, el delegado del Gobierno ha valorado la "agilidad y la cercanía como administración" que tiene la Diputación de Badajoz.

La tercera edición de Fecoba reúne este año a administraciones, colegios profesionales, técnicos y empresas del sector con el objetivo de favorecer el conocimiento anticipado de la contratación pública provincial y fortalecer la colaboración entre el sector privado y la Administración.

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Al acto también ha asistido la vicepresidenta segunda, Carmen Yáñez, así como las diputadas provinciales Ana Valls y María Concepción López y el diputado Manuel Gómez.