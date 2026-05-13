Monesterio se vuelca con San Isidro: El pueblo manifiesta sus ganas de romería

Jornada inolvidable con la tradicional procesión de San Isidro Labrador por las calles de Monesterio. La actividad abre 4 intensos días de convivencia, alegría y participación, marcados por el largo camino hasta la pradera de Culebrín del jueves, día 14, tan arraigado, que forma parte del calendario no laborable de fiestas locales.

Pasadas las 20:30 horas, del miércoles, tras la celebración del último día del quinario al santo, que se ha venido celebrando en la Parroquia San Pedro Apóstol, centenares de personas aguardaban a las puertas del templo para acompañar a San Isidro en un recorrido urbano que tiene su punto álgido en la calle que lleva su nombre. Allí, se prepara un altar improvisado donde se canta, se baila y se ofrecen ofrendas al patrón de agricultores y ganaderos, antes de continuar recorrido hasta la ermita de la Virgen de Tentudía, desde donde, la mañana del jueves, parte el camino a la romería, tras la bendición de romeros y romeras.

La procesión

La vecindad se vuelca y prácticamente todo el pueblo sale a la calle para acompañar al santo en un recorrido de ambiente festivo donde destacan las mujeres, chicas jóvenes y niñas, con sus coloridos trajes de flamenca. Abriendo el cortejo, la banda de música. A continuación, el capataz de camino acompañando a los miembros de la peña ecuestre. Tras ellos, la directiva de la Hermandad de San Isidro. Después, Romeros y Romeras mayores e infantiles, escoltando el carro del Santo tirado por una mula. Cerrando el desfile, el gentío que convierte esta, en la procesión más participativa que se celebra durante el año en la localidad.

A la llegada a la ermita de la Virgen de Tentudía tuvo lugar un emotivo encuentro entre las dos hermandades. La Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen sacó a la calle su estandarte para recibir al santo. El acto concluyó con una ofrenda floral acompañada por un alegre repique de campanas.

Camino a Culebrín

La jornada del jueves está marcada por otro de los grandes acontecimientos populares de Monesterio. El tradicional camino a la pradera se inició pasadas las 9 de la mañana. Casi 12 horas de recorrido por los exuberantes paisajes del entorno natural del municipio en el que, vecinos y visitantes comparten un día de convivencia en un ambiente de hermandad y alegría. Familias enteras y grupos de amigos, colman carros, carretas y carriolas en este largo transitar, en el que, caballos y caballistas forman parte de la identidad propia de la celebración.

La Hermandad de San Isidro estima la presencia de más de 2.000 personas en un camino que, este año ha incluido la particularidad del pago de 20 € por carro, con la intención de hacer frente al pago del servicio de limpieza, para dejar el entorno limpio, proteger la naturaleza y mantener la seguridad.

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La actividad en la pradera tiene continuidad, mañana, tarde y noche, hasta el próximo domingo, donde, tras la misa de 12:00, el santo volverá a desfilar entre las casetas instaladas en el recinto.