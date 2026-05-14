'Restaura' celebrará sus I Jornadas Técnicas sobre legalidad Urbanística en Almendralejo (Badajoz)

El Organismo Autónomo de la Protección de la Legalidad Urbanística de la Diputación de Badajoz (Restaura) ha anunciado la celebración de sus I Jornadas Técnicas, que tendrán lugar los próximos días 20 y 21 de mayo en la localidad de Almendralejo. Este encuentro nace con la vocación de convertirse en un foro de referencia para el análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias sobre la protección del territorio y la defensa del dominio público.

Las inscripciones para asistir al evento ya se encuentran abiertas y pueden formalizarse de manera gratuita a través de la página web oficial del encuentro, donde también se detalla el programa de ponencias.

Un foro para especialistas

Las jornadas están diseñadas específicamente para cubrir las necesidades de personal técnico y jurídico municipal. El perfil de los asistentes abarca desde alcaldes, secretarios e interventores hasta efectivos de la Policía Local, Guardería Rural y técnicos de las oficinas de gestión urbanística de las mancomunidades. No obstante, el encuentro también está abierto a profesionales de las administraciones locales, provinciales y autonómicas que tengan interés en la gestión territorial.

Retos actuales y casos prácticos

A lo largo de las dos sesiones de trabajo, se abordarán temas críticos para la región, como la situación de la disciplina urbanística en Extremadura y la conservación de inmuebles residenciales en los pequeños municipios. Además, se dedicará un espacio relevante a la resolución de dudas prácticas y al debate sobre la defensa de los bienes de dominio público municipales.

Ponentes de alto nivel

El programa destaca por la calidad de sus intervinientes, contando con representantes de la judicatura y expertos de diversas administraciones. Entre los ponentes se encuentran magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, fiscales de la Fiscalía Provincial de Badajoz y especialistas de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia.

Asimismo, participarán mandos de la Guardia Civil y responsables técnicos tanto de la Junta de Extremadura como de la propia Diputación de Badajoz.

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Colaboración institucional

La organización de este evento corre a cargo de la Diputación de Badajoz, que ha contado para su puesta en marcha con la colaboración estratégica de Cajalmendralejo y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de Badajoz.