La Diputación de Badajoz invierte más de 1,3 millones en movilidad sostenible

La Diputación de Badajoz ha iniciado el proceso de licitación para un ambicioso proyecto de movilidad sostenible en la red de carreteras provinciales. Con una inversión total de 1.306.471,13 euros, la institución provincial busca mejorar la seguridad vial y fomentar entornos más amables para el ciudadano. Las empresas interesadas tienen hasta el 29 de mayo a las 14:00 horas para presentar sus ofertas a través del portal de contratación pública.

Conexión ciclista en Calamonte

El primer lote de este proyecto, dotado con 643.333,24 euros, se centra en la construcción de una vía ciclista bidireccional de 1.120 metros en la carretera BA-038. Este carril conectará el casco urbano de Calamonte con la N-630, situándose en el margen izquierdo de la calzada. Para garantizar la seguridad de los usuarios, la vía estará segregada del tráfico rodado mediante una franja ajardinada, facilitando el acceso a instalaciones deportivas municipales.

Humanización de travesías

El segundo bloque de actuaciones cuenta con un presupuesto de 343.137,90 euros y está destinado a la humanización de las travesías de Fuente del Maestre, Usagre y Cristina. Los trabajos incluyen:

Renovación de acerados y mejora del firme.

y mejora del firme. Actuaciones de saneamiento y señalización vial .

. Instalación de mobiliario urbano y zonas de juegos infantiles para crear espacios más accesibles.

Seguridad en entornos escolares

Finalmente, se destinarán 319.999,99 euros para la creación de una senda escolar segura en Villanueva del Fresno (BA-057). Esta intervención se divide en tres partes: la ejecución de nuevos acerados y alumbrado en la Avenida de Portugal, una senda peatonal en el Parque de la Escuela para acceder al instituto y la guardería, y la transformación del acceso al IES San Ginés en una plataforma única de prioridad peatonal.

Noticias relacionadas

Con estos trabajos la Diputación de Badajoz fortalece su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la consecución del ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras. Así mismo, esta actuación está incluida en el Objetivo Estratégico 2 ‘Impulsar la regeneración de los pueblos, mejorar la sostenibilidad, acceso y accesibilidad de servicios públicos e infraestructuras’.