Valverde de Leganés (Badajoz) 'Vive la trashumancia' y su consolidada Feria del Queso

Valverde de Leganés se prepara para una de sus citas más emblemáticas. La XV edición de 'Vive la Trashumancia' y la VII Feria del Queso Artesano volverán a convertir al municipio en el epicentro del Patrimonio Cultural de España, rindiendo homenaje a la práctica centenaria de los pastores. El evento, de entrada gratuita, se desarrollará principalmente en la Plaza de la Constitución, la Plaza de Antonio Asensio y la Plaza de Las Piletas.

Tradición ganadera y educación

El programa arranca el viernes 22 de mayo con un enfoque intergeneracional y educativo que incluye exhibiciones de esquileo de ovejas y la creación de un bocadillo gigante de queso. No obstante, el momento más esperado por los amantes de la tradición será el sábado 23, con el inicio del recorrido trashumante a las 9.45 horas, dirigido por el pastor local D. Manuel Teodoro Soto desde el Embalse de Piedra Aguda. Además, el domingo 24 se llevará a cabo la subasta de ganado ovino merino en el Rincón Institucional.

El paraíso del queso artesano

La gastronomía es el otro gran pilar de esta festividad. Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de:

Catas maridaje Areq : Destacan productos como la Torta del Casar con cava extremeño , queso de Cabra Payoya y el Idiazábal Añejo .

: Destacan productos como la , queso de y el . Showcooking y repostería : Habrá cocina en vivo el viernes y una masterclass de bombones de queso el domingo a cargo de Fernando Falces.

: Habrá cocina en vivo el viernes y una el domingo a cargo de Fernando Falces. IV Concurso de Queso Trashumante: El mercado multisectorial y los concursos marcarán el ritmo de la feria, culminando con el fallo del premio el domingo por la tarde.

Cultura y ocio para todos los públicos

La música y el entretenimiento llenarán las noches de la Plaza de la Constitución. El sábado 23 será el día grande con el concierto de Rosa López a las 23.00 horas, seguido por el grupo de versiones Rockología. El broche de oro musical lo pondrá David Barrull el domingo a las 19.00 horas.

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Para los más pequeños, el viernes se celebrará el Día del Niño con atracciones a precios reducidos, mientras que el sábado tendrá lugar una concentración de niños y niñas pastores con sorteos.