Un hombre muere tras caer a un pozo en un cortijo próximo a Helechal (Badajoz)

Un hombre de 57 años ha fallecido en la noche de este pasado viernes tras haberse caído a un pozo en un cortijo próximo a Helechal, pedanía de Benquerencia de la Serena (Badajoz), según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz y de la Guardia Civil a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, procedentes de Castuera y Don Benito-Villanueva, así como efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.

El cuerpo del fallecido se ha rescatado del fondo del pozo con "bastante dificultad" debido a la profundidad del mismo, de unos 10 metros y con una altura de agua de seis metros aproximadamente.

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Las causas del suceso están siendo ya investigadas, aunque fuentes de la Guardia Civil apuntan a que habría sido accidental.