Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Un hombre muere tras caer a un pozo en un cortijo próximo a Helechal (Badajoz)

Las causas del suceso están siendo ya investigadas, aunque fuentes de la Guardia Civil apuntan a que habría sido accidental

Guardia Civil

Guardia Civil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un hombre de 57 años ha fallecido en la noche de este pasado viernes tras haberse caído a un pozo en un cortijo próximo a Helechal, pedanía de Benquerencia de la Serena (Badajoz), según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz y de la Guardia Civil a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, procedentes de Castuera y Don Benito-Villanueva, así como efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.

El cuerpo del fallecido se ha rescatado del fondo del pozo con "bastante dificultad" debido a la profundidad del mismo, de unos 10 metros y con una altura de agua de seis metros aproximadamente.

Noticias relacionadas

Las causas del suceso están siendo ya investigadas, aunque fuentes de la Guardia Civil apuntan a que habría sido accidental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents