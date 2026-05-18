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Alburquerque (Badajoz) vivirá la final del IV Bolsín ‘Cairel de Plata’

Seis novilleros de España y Portugal se disputarán el triunfo el próximo 23 de mayo en una jornada que rendirá homenaje a los diestros Emilio Rey, Rafi Camino y Ambel Posada

Los participantes en la edición anterior, en Alburquerque.

Los participantes en la edición anterior, en Alburquerque. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La localidad pacense de Alburquerque ya tiene todo listo para la gran final de la cuarta edición del Bolsín Taurino ‘Cairel de Plata’. El próximo 23 de mayo, a las 18.30 horas, su plaza de toros acogerá el desenlace de un certamen que se ha consolidado como un referente para el futuro de la fiesta, integrándose este año como uno de los pilares de las tradicionales Fiestas de Mayo del municipio.

Un proceso de selección exigente

En esta edición han participado un total de 24 novilleros procedentes de diversas escuelas de la Península Ibérica, incluyendo centros de Sevilla, Ciudad Real, Ubrique, la Fundación El Juli, la portuguesa de Vila Franca de Xira y, por supuesto, la Escuela de la Diputación de Badajoz.

Los seis finalistas que pisarán el ruedo alburquerqueño obtuvieron su clasificación tras superar una serie de tentaderos clasificatorios en fincas de prestigio como Los Espartales, Vista Alegre, Diego García de la Peña y Murteira Grave. En la cita definitiva, los aspirantes se medirán ante novillos en formato de clase práctica para determinar quién se alza con el codiciado trofeo.

Homenaje a figuras del toreo

Más allá de la competición pura, la jornada tendrá una importante vertiente de reconocimiento histórico. La organización ha confirmado que se rendirá un emotivo homenaje a los matadores Emilio Rey, Rafi Camino y Santiago Ambel Posada, poniendo en valor sus trayectorias profesionales y su aportación a la tauromaquia.

Este vínculo con la historia se refleja también en el cartel anunciador de este año, que apuesta por una estética clásica para unir la tradición del festejo con el rico patrimonio monumental de Alburquerque, reforzando así la identidad cultural de la localidad.

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Apoyo institucional al relevo generacional

La viabilidad de este proyecto, que busca asegurar el futuro del sector, es fruto del esfuerzo de la asociación Accoex, contando con el respaldo fundamental de la Diputación de Badajoz, el Patronato de Tauromaquia y la Junta de Extremadura. Asimismo, el Ayuntamiento de Alburquerque y diversas empresas patrocinadoras han sumado fuerzas para que el evento sea de acceso gratuito hasta completar el aforo, facilitando así la asistencia de todos los aficionados a esta cita con las promesas del toreo.

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