Barbaño (Badajoz) se convierte en la capital del rock integrador, familiar y gratuito

La entidad local menor de Barbaño, con apenas 650 habitantes, acogerá el próximo sábado 23 de mayo la celebración de la segunda edición del Barbaño Rock. Tras el rotundo éxito del año pasado, donde se congregaron hasta 1.000 personas a lo largo de la jornada, el festival regresa al paraje de la Alameda Municipal con una propuesta totalmente gratuita que fusiona la pasión por la música en directo con la igualdad, la conciliación familiar y el orgullo local.

El evento, organizado por la Asociación Piratas del Guadiana y patrocinado por la Diputación de Badajoz, fue presentado hoy en la Sala de Prensa de la institución provincial por el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, acompañado por el alcalde de la localidad, Sergio Tena, y el representante de la asociación organizadora, José Antonio Félix. La cita arrancará a primera hora de la mañana, concretamente a partir de las 9.00 horas.

Ocho bandas en directo y música electrónica

El apartado musical da un salto de calidad en esta edición al ampliar su oferta en el cartel. Los asistentes podrán disfrutar de los conciertos en directo de hasta ocho grupos procedentes de diversos puntos de la geografía nacional, como Bilbao, Ciudad Real y Extremadura, además de cerrar la jornada con dos sesiones de música electrónica a cargo de djs invitados. Entre las bandas confirmadas que pondrán ritmo al festival se encuentran Manifa, Loncha Velasco, Maldito Matas, La Pelona, Teniascat, Ochobre, De Tal Palo y Sü. Según destacó José Antonio Félix, se trata de un espacio inclusivo donde "cabe todo el mundo".

Un festival pensado para la conciliación

Una de las grandes apuestas de la organización para este año es facilitar que la música y la vida familiar sean compatibles. Para ello, se ha diseñado un programa completo de actividades infantiles donde los niños y niñas podrán entretenerse con hinchables, pintacaras y diversos juegos, permitiendo que sus padres disfruten plenamente de los conciertos.

Además, la organización ha confirmado la instalación de un Punto Violeta dentro del recinto para garantizar un entorno seguro e igualitario, reforzando el compromiso social del evento.

Arqueología, gastronomía y acampada

El impacto del Barbaño Rock no se limitará a los escenarios, ya que busca ser un motor de promoción para toda la comarca de las Vegas Bajas. El público dispondrá de una zona de acampada y un espacio de food trucks, complementado con un mercado artesanal que exhibirá productos de la zona y la gastronomía típica local.

En el plano cultural, el festival estrena como novedad un taller de arqueología que complementará la ya tradicional Ruta a la Villa Romana de Torreáguila. El éxito de esta actividad complementaria ha sido tal que, días antes del inicio del festival, la organización ya ha colgado el cartel de "completo" al no quedar huecos libres para las visitas.

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Con la implicación de un grupo de siete coordinadores y el respaldo de un centenar de socios, este pequeño pueblo pacense se declara listo para "compartir espacio nacional con otros festivales de las grandes capitales".