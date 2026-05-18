Las cadetes de AB Monesterio campeonas de la Copa Mujerex

La Asociación de Baloncesto de Monesterio continúa cosechando éxitos. El club deportivo local que, agrupa a más de un centenar de niños, niñas y jóvenes de todas las edades, que compiten en diferentes categorías y que, además sostiene a la escuela de baloncesto del municipio, se consolida como un pilar fundamental del deporte de base de la localidad y de la región.

Su equipo Cadete Femenino, entrenado por Manuel Bayón, ha conseguido el Campeonato de la Copa Mujerex, que organiza la Federación Extremeña de Baloncesto y el Instituto de la Mujer de Extremadura, con el objetivo de promocionar y fomentar el deporte de base, “evitando el abandono deportivo femenino en edades tempranas”

La fase vinal de la Copa Mujerex de baloncesto 2026 de Extremadura, se celebró el pasado día 16 de mayo en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. Hasta allí acudieron los conjuntos AB Monesterio y EDM Villafranca para disputar un encuentro de “mucha intensidad” que se cerró con el resultado de 49-43, favorable a las monesterienses.

El encuentro, señala el presidente de la asociación, Dani Vasco, no estuvo exento de dificultades. “A las propias de una final de estas características se sumó la celebración de la romería de San Isidro y la ausencia de una de nuestras jugadoras”, manifiesta con orgullo el responsable del club, tras conseguir uno de los hitos deportivos más meritorios del deporte femenino de la localidad.

Muy contentos

No es la primera vez que este equipo se enfrenta a una gran final. “En su etapa de infantiles llegaron a la final Judex Plata”, recuerda Dani Vasco. “El equipo sabía donde estaba y la experiencia ha jugado a nuestro favor”, asegura el presidente de la asociación.

“Nuestras jugadoras supieron afrontar los momentos más difíciles del partido y salir airosas”, resume Vasco. El primer cuarto finalizó con un empate a 11 puntos. En el segundo periodo mostraron “mayor acierto ofensivo y una defensa muy sólida”, que les permitió llegar al descanso con una ventaja importante. “Tuvieron la calma suficiente para que la victoria no se les fuera de las manos. Gestionaron muy bien y se consiguió el título que era lo realmente importante”, asegura.

El trabajo ha sido arduo. La pretensión inicial, expresa, Dani Vasco, era “estar en cruces”. Finalmente, la clasificación del conjunto impidió continuar la fase final. No obstante, se abrió la posibilidad de jugar la Copa Mujerex que ha resultado ser “la mejor opción de triunfo de la temporada”.

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Desde la asociación no esconden su alegría por este título y su satisfacción por el desarrollo de la temporada. “Hemos logrado recuperar tres equipos femeninos”, concluye el presidente de la asociación, orgulloso por la consecución de esta copa, “recompensa al trabajo y al compromiso” de las componentes del equipo Cadete.