Raquel del Puerto visita las obras de la nueva biblioteca y la ampliación de la Escuela de Música de Villafranca

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado este lunes el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y las obras que se están ejecutando en la localidad gracias a la cofinanciación entre la institución provincial y el consistorio: la nueva Biblioteca Pública y la ampliación de la Casa de la Música.

La visita comenzó en el ayuntamiento, donde Del Puerto firmó en el libro de honores y distinciones antes de mantener un encuentro en el salón de plenos. Allí, los estudios de arquitectura responsables de ambos proyectos expusieron los detalles de unas actuaciones que ya se encuentran en marcha.

El alcalde de Villafranca, Francisco Jiménez Araya, mostraba su satisfacción por la visita de la presidenta provincial y destacaba “lo bien que estamos utilizando los fondos de diputación”, subrayando que estas inversiones permitirán ampliar y mejorar servicios importantes para la localidad, como la biblioteca y la Escuela Municipal de Música.

Además, señalaba que este tipo de ayudas “son imprescindibles para el crecimiento de los pueblos”, agradeciendo también el trabajo de los técnicos municipales y de los estudios de arquitectura encargados de redactar los proyectos.

Un nuevo complejo cultural para Villafranca

La arquitecta María López, del estudio THAU, explicó que la nueva biblioteca formará parte de un complejo cultural más amplio, en el que la calle que conecta la Casa de Cultura con el nuevo edificio será peatonal.

El inmueble contará no solo con biblioteca, sino también con un salón de actos con capacidad para 230 personas, concebido como un espacio autónomo y funcional. La planta superior albergará los fondos bibliográficos, mientras que la planta baja estará destinada a sala de estudio y lectura, con espacio para un centenar de usuarios y luz natural procedente de un patio interior.

El proyecto incluye también zonas de lectura de prensa, espacios de trabajo en grupo, área Nubeteca, despachos y una sala de conferencias. En el exterior, el edificio mantendrá una estética de ladrillo para integrarse en el entorno, aunque con una imagen contemporánea, además de contar con zonas ajardinadas.

Más espacio y mejor acústica para la Escuela de Música

Por su parte, Rafael Amigo, del Estudio Auria, detalló la ampliación de la Escuela Municipal de Música, que dispondrá de dos nuevas aulas, espacios de archivo, trastero y una gran sala destinada a la Banda Municipal de Música.

La ampliación incluirá además un patio intermedio entre el edificio actual y la nueva construcción, cuyo acceso se realizará desde el parque de los Pinos. El proyecto también ha sido diseñado con medidas específicas para garantizar un correcto aislamiento y control del sonido.

Durante la visita, Raquel del Puerto destacó que el objetivo de la diputación es “mejorar los servicios públicos de los municipios” y señaló la importancia de visibilizar este tipo de actuaciones porque reflejan “la importancia de los planes que lleva a cabo esta institución, centrados en solucionar las necesidades reales de los pueblos”.

La presidenta provincial añadió además que la institución quiere ser “motor de desarrollo de la economía” y avanzó que “no va a ser la única vez que voy a venir a ver Villafranca”.

La obra de la nueva Biblioteca Pública está financiada prácticamente al cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento de Villafranca y la Diputación de Badajoz, mientras que la ampliación de la Escuela Municipal de Música cuenta con financiación casi íntegra de la institución provincial.