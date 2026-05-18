El V Triatlón Playa de Peloche celebra la renovación de su bandera azul

El Triatlón Playa de Peloche regresa este domingo, 24 de mayo, en su quinta edición. Esta cita deportiva forma parte del Circuito provincial de Triatlón y Duatlón organizado y promovido anualmente por la Diputación de Badajoz. Los detalles del evento fueron presentados hoy en rueda de prensa por el diputado Ricardo Cabezas; el alcalde de Herrera del Duque y diputado provincial, Saturnino Alcázar; y la presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez.

Deporte en un entorno protegido

El diputado Ricardo Cabezas destacó el valor de Peloche como un enclave único donde se integran el agua, la dehesa y la montaña. Este paisaje forma parte de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, considerada uno de los grandes tesoros medioambientales de Extremadura y España. Según defendió Cabezas, pocas disciplinas permiten realzar el territorio de una manera tan espectacular como el triatlón.

Por su parte, el alcalde Saturnino Alcázar recordó con orgullo que, por quinto año consecutivo, la playa de Peloche mantiene la bandera azul, consolidándose como uno de los mejores destinos nacionales de agua dulce. El regidor agradeció a la diputación su apoyo como aliada para lograr el reconocimiento de la Reserva de la Biosfera y del Sendero Verde, el cual une Herrera con la pedanía de Peloche, añadiendo que la competición sirve para poner en valor la riqueza y dimensión del territorio.

Trampolín para el Campeonato de España

Carolina Méndez, presidenta de la Federación extremeña, incidió en la importancia de la colaboración de las instituciones locales y provinciales para ofrecer las infraestructuras y servicios necesarios que exige este deporte. Gracias a este apoyo, la jornada acogerá dos modalidades de competición.

Por un lado, se disputará el Campeonato de Extremadura Contrarreloj por Equipos, enfocado a deportistas a partir de los 17 años y con formaciones de hasta 6 integrantes para potenciar las estrategias de ayuda mutua. Por otro lado, tendrá lugar el Triatlón Promoción Súper Sprint, destinado a participantes de entre 15 y 18 años, que servirá como prueba clasificatoria para el Campeonato de España.

Distancias y participación

La organización ya cuenta con 40 inscritos para la categoría Súper Sprint y espera alcanzar los 20 equipos participantes en el campeonato regional.

En cuanto al desarrollo técnico de las pruebas, se especificó el reparto de distancias según cada modalidad:

La modalidad de sprint exigirá completar 300 metros de natación, entre 8 y 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie .

exigirá completar . La modalidad súper sprint ampliará el recorrido hasta los 750 metros en el agua, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie.

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Para finalizar, los organizadores señalaron que los ganadores de la competición recibirán como premio productos típicos de la comarca.