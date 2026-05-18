Villafranca de los Barros (Badajoz) se convierte en el epicentro del atletismo internacional

La localidad pacense de Villafranca de los Barros se posicionará esta semana como el gran referente del atletismo tanto a nivel nacional como internacional. Este lunes se ha llevado a cabo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del municipio, la presentación oficial del Encuentro Internacional de Relevos España-Portugal y del Gran Premio Villafranca Ciudad del Deporte. Ambos eventos de primer nivel se desarrollarán de forma conjunta durante la tarde del próximo miércoles 20 de mayo.

Al acto institucional han asistido la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; el diputado Ricardo Cabezas; y el alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Arraya. También han estado presentes distintos representantes de la Junta de Extremadura, de la Real Federación Española de Atletismo, de la Federación Extremeña de Atletismo y del CAPEX, este último como entidad organizadora de las pruebas.

Alianza y cohesión territorial

Durante su intervención, Raquel del Puerto ha puesto en valor el papel fundamental que juega la práctica deportiva en el entorno rural, calificándola como una herramienta clave para la cohesión, el desarrollo del territorio y la generación de nuevas oportunidades. "La unión y, en este caso, correr de forma conjunta es lo que hará que podamos avanzar en todos los sentidos y llegar a la meta los primeros", ha manifestado la presidenta de la institución provincial, empleando el propio simbolismo de las carreras de relevos para defender firmemente la colaboración entre las instituciones y la sociedad.

Asimismo, la presidenta ha definido al Capex y a Villafranca de los Barros como "uno de los mejores aliados de la Diputación en ese camino de avanzar eliminando complejos y apostando por ser una mejor provincia". En este sentido, ha ensalzado el potencial de los municipios de la provincia de Badajoz para albergar con total solvencia citas deportivas de máximo nivel.

Crecimiento del apoyo institucional

La Diputación de Badajoz ha mantenido un compromiso continuo y sostenido con el club Capex y con el deporte base dentro de la provincia. Esta cooperación económica, que comenzó en el año 2017 con una asignación inicial de 15.000 euros, ha experimentado un notable incremento hasta consolidarse en los 50.000 euros en el año 2025. Del mismo modo, la administración provincial ejerce una participación activa en el patrocinio de este campeonato internacional.

A este respaldo económico se suma el esfuerzo sostenido en los últimos años por mejorar y ampliar las infraestructuras deportivas de la región. Un claro ejemplo de esta política es la pista de atletismo homologada de Villafranca de los Barros —la primera construida en toda la provincia—, que fue inaugurada en 2016 gracias al esfuerzo conjunto de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

Apoyo al talento joven

"Capex es un ejemplo de que si se invierte en los pueblos, el resultado puede recorrer el mundo", ha destacado Del Puerto. Para respaldar de manera efectiva dicho crecimiento, la presidenta ha recordado la existencia de herramientas de apoyo directo como el nuevo centro de especialización deportiva y el programa de becas "Diputación Contigo", orientados expresamente a impulsar el talento joven y las bases del deporte regional.

Por su parte, el Encuentro Internacional de Relevos España-Portugal reunirá a jóvenes atletas de la categoría sub-20 de ambos países. Se trata de una competición de carácter transfronterizo que busca estrechar los lazos de cooperación y deporte entre los dos territorios ibéricos.

Revulsivo para la comarca

Se prevé que el impacto de este doble evento deportivo vaya mucho más allá de las pistas, traduciéndose en un significativo impulso de carácter económico, turístico y social tanto para la localidad anfitriona como para el conjunto de la provincia pacense. En total, se darán cita unos 300 deportistas en la localidad, concentrando la actividad competitiva entre las 19.00 y las 22.00 horas del miércoles 20 de mayo.

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Para concluir, la presidenta provincial ha incidido en el impacto positivo de la jornada: "Es de agradecer y felicitar que se realicen actividades como estas en la provincia. Suponen un empuje para animar a las bases y a la ciudadanía a practicar deporte y un revulsivo económico para la zona".