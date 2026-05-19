Eduardo Naranjo afronta con “ilusión, nerviosismo y mucho cariño” la inauguración de su exposición permanente en el MUBA

A pocos días para la inauguración oficial de la exposición permanente del maestro Eduardo Naranjo en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, MUBA, que llega gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Fundación Eduardo Naranjo, el artista se muestra “nervioso y muy ilusionado”. El éxito de su dilatada carrera profesional no elimina la inquietud que supone volver a exponer en su Extremadura natal. Una parte de la amplia trayectoria del artista tendrá visibilidad definitiva en la segunda planta del Edificio C del museo pacense. Se trata de una colección que supera la veintena de obras, cuya inauguración oficial se anuncia para este jueves, 21 de mayo, a las 12:00 horas, con la presencia, entre otras autoridades, de la presidenta de la entidad provincial, Raquel del Puerto y la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas.

La idea se fraguó hace años tras un almuerzo con María Teresa Rodríguez, directora del MUBA. Marta y Miguel Ángel, esposa e hijo de Naranjo, “estaban muy ilusionados con este proyecto”, relata el artista. La creación de la fundación fue fundamental para apuntalar un proyecto que, muy pronto contó con el apoyo y el compromiso de la presidencia de la Diputación para poner a disposición de la ciudadanía parte de la obra de Naranjo. Este hecho transforma radicalmente el legado histórico del pintor en este museo que, actualmente cuenta con la obra ‘Sueños Blancos’ (1974), así como con 12 grabados y el óleo ‘Vanesa en la playa’, (2006), que fue adquirido en el año 2020 por la institución provincial con motivo de la celebración del Centenario del Museo de Bellas Artes de Badajoz.

Relación artista-diputación

La relación entre Eduardo Naranjo y la Diputación de Badajoz se remonta muchos años atrás. El artista recuerda con “cariño y agradecimiento” que, entre otras circunstancias, si hoy es uno de los pintores más reconocidos dentro y fuera de nuestro país, es gracias a la beca que consiguió por parte de la institución provincial, con la que sufragar sus estudios de Bellas Artes.

Años después, ya como artista consagrado, la obra de Naranjo regresa al MUBA. En 2002, con una exposición retrospectiva y en el año 2020, para conmemorar el centenario del museo. Ambas muestras se coronaron como las exposiciones temporales más visitadas en los 100 años de historia del museo provincial, contabilizándose casi 13.000 visitas.

Profeta en su tierra, (con calles que llevan su nombre en Almendralejo, Badajoz y Monesterio, donde, en septiembre de 2018 se inauguró la plaza Eduardo Naranjo, con grabados del autor en gran formato), Naranjo presenta ahora una colección que, inicialmente, permanecerá en el museo de Badajoz durante 4 años, con la particularidad de ser una muestra viva, ya que el compromiso alcanzado entre la fundación y el museo, permitirá la renovación de piezas para el disfrute de todos.

La colección

Aun por desvelar en su totalidad, --se hará el día de la inauguración--, el maestro avanza que el contenido de la exposición recoge una selección, a modo de reflejo de sus 3 etapas como autor. Así, la colección acumula algunas obras de su época de formación, entre ellas, un retrato de su abuela materna, un busto en barro cocido del su madre o un autorretrato que data de su etapa como alumno de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, que Naranjo pintó en Monesterio.

Imprescindibles se hacen las obras que completan la colección con una magnífica representación de su etapa neofigurativa o expresionista, de a penas, 5 años, tras su regreso de París, que se extiende entre los años 1965 a 1970. El resto de pinturas forman parte de su dilatada etapa realista, obras, el algún caso, bastante recientes, entre las que aparece un paisaje de su Monesterio natal.

“El verdadero artista disfruta del gozo compartido”. La lucha y la satisfacción que supone la creación de una obra, “debe ser sentida por los contempladores”, afirma Eduardo Naranjo, convencido de que un lienzo está incompleto sin la mirada del otro.

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Un pintor siempre pinta. A punto de cumplir 82 años, el maestro continúa desarrollando la verdadera esencia de su evolución artística. Una necesidad vital en la infinita búsqueda de la belleza.