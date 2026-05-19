Investigan a un vecino de Fuentes de León (Badajoz) por abandonar a cuatro perros en un contenedor

La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad pacense de Fuentes de León como presunto autor de un delito de maltrato animal, tras abandonar a cuatro cachorros de perro en un contenedor.

La investigación se inició el domingo 10 de mayo, cuando otro vecino de la localidad alertó a la Guardia Civil del hallazgo de una camada de perros en el interior de un saco, junto a un contenedor de residuos orgánicos instalado en la vía pública. Tras trasladarse hasta ese lugar, se pudo constatar que se trataba de una camada recién parida, aparentemente de raza cruzada con mastín. Dos de ellos ya se encontraban sin vida.

Una vez practicados los trámites para la acogida de los cachorros vivos con una asociación protectora de la localidad de Jerez de los Caballeros, los agentes centraron la investigación en tratar de localizar al autor de la acción delictiva.

Había parido recientemente

Ante la sospecha de que la madre biológica pudiera hallarse en terrenos cercanos, se inspeccionó una finca del mismo término municipal, donde los agentes hallaron a una perra con características raciales compatibles con los cachorros, que, además, tenía evidentes signos fisiológicos de haber parido recientemente.

Con las pruebas incriminatorias, esta pasada semana se pudo implicar en los hechos al propietario, quien supuestamente arrojó a los cachorros paridos por su perra en el saco cerca del contenedor, con la intención de deshacerse de ellos. Ahora, la Guardia Civil espera el resultado de las muestras biológicas tomadas a los animales que determinen la correspondencia genética.

Noticias relacionadas

Esta actuación se enmarca en la campaña #YoSiPuedoContarlo, desarrollada para prevenir el maltrato y el abandono animal, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección y bienestar de los animales de compañía, y denunciar las conductas de las que tuviesen conocimiento.