Reconocimiento
Talarrubias propone al grupo Los Cabales para la Medalla de Extremadura
El consistorio quiere reconocer la trayectoria artística, cultural y humana de la agrupación
La propuesta cuenta con más de 800 adhesiones por parte de ayuntamientos, asociaciones y particulares
El Ayuntamiento de Talarrubias ha registrado oficialmente ante la Junta de Extremadura la candidatura del grupo Los Cabales para la concesión de la Medalla de Extremadura, la máxima distinción institucional de la comunidad autónoma.
Con esta propuesta, el consistorio quiere reconocer la trayectoria artística, cultural y humana de un grupo que forma parte de la historia musical y sentimental de Extremadura, llevando durante décadas el nombre de la región por numerosos escenarios y convirtiéndose en referente para varias generaciones.
La candidatura pone en valor la contribución de Los Cabales a la difusión de la cultura popular extremeña, así como su arraigo en la identidad de muchos municipios y vecinos de la región. "Su legado musical y su vinculación con las tradiciones extremeñas han hecho de este grupo una figura destacada dentro del patrimonio cultural de Extremadura", señala el ayuntamiento en nota de prensa.
Numerosas adhesiones
La iniciativa cuenta además con más de 800 adhesiones institucionales, sociales y particulares, entre ellas las de ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones culturales y ciudadanos particulares que han querido mostrar públicamente su apoyo a esta candidatura.
Finalmente, desde el Ayuntamiento de Talarrubias han agradecido la implicación y el respaldo recibido en torno a esta propuesta, entendiendo que la concesión de la Medalla de Extremadura a Los Cabales supondría un "reconocimiento justo y merecido a toda una trayectoria dedicada a la música, la cultura y la promoción de nuestra tierra", han concluido.
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