A exposición pública el Plan Periurbano de Incendios y la Ordenanza de Seguridad de Monesterio

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ha publicado dos anuncios del ayuntamiento de Monesterio, referentes a la exposición pública de la revisión del Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales y a la aprobación inicial de la ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ambos asuntos fueron aprobados en el último pleno ordinario, con los votos favorables del grupo municipal Socialista y la abstención del grupo Popular.

El anuncio de exposición pública del Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales se publicó el pasado día 14 de mayo. Tras su aprobación inicial, se abre periodo de un mes, para que las personas interesadas puedan formular las observaciones o reclamaciones que estimen convenientes que, en su caso, serán resueltas por el pleno municipal. Según consta en el anuncio, la documentación puede consultarse en los servicios técnicos municipales, así como en la sede electrónica del ayuntamiento, en la dirección web: http://sede.monesterio.es (http://sede.monesterio.es).

Del mismo modo, se remite el expediente para recabar el informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los incendios, de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, de la Junta de Extremadura.

Según informó la alcaldesa, Loli Vargas, en el trascurso de la sesión plenaria en la que se aprobó este plan, se trata de un documento, “obligatorio y actualizado, pensado para reducir o impedir la propagación, en caso de fuego, en el núcleo urbano”. El plan ha sido elaborado por la Diputación Provincial de Badajoz.

Seguridad y convivencia

Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de fecha, 18 de mayo, recoge un segundo anuncio del ayuntamiento monesteriense que hace referencia a la aprobación inicial de la ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el espacio público. En este caso, tras su aprobación en el mismo pleno ordinario, con el voto favorable y la abstención de los mismos grupos políticos, el expediente se somete a información pública, por el periodo de 30 días, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se puedan estimar oportunas.

La nueva ordenanza expresó la alcaldesa durante su exposición, en la sesión plenaria celebrada el día 30 de abril, viene a “mejorar la convivencia en los espacios públicos” de la localidad, que sustituye el anterior reglamento de Política y Buen Gobierno. El nuevo texto, sostuvo la alcaldesa, “ofrece “seguridad jurídica y eficacia” ante conductas que pudieran crear “conflictos vecinales”. La aprobación de esta ordenanza conlleva su adhesión a un convenio con el Organismo Autónomo de Recaudación, de la Diputación Provincial de Badajoz, para su gestión y la tramitación de procedimientos sancionadores.

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En ambos casos, una vez finalizado el plazo de exposición pública y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobados estos acuerdos plenarios