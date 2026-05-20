Fiebre Rural llega a La Zarza (Badajoz) para seguir descentralizando la cultura

La localidad pacense de La Zarza acogerá el próximo sábado, 30 de mayo, la segunda edición de Fiebre Rural, el Encuentro de Artes en el Camino. Esta propuesta, impulsada por el colectivo Fiebre Social y patrocinada por la Diputación de Badajoz junto al Ayuntamiento de La Zarza, se consolida como un espacio de creación contemporánea, convivencia y cultura en el medio rural.

El proyecto fue presentado en el Palacio Provincial por el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, quien destacó que la iniciativa representa a los vecinos que creen en su tierra y se implican para hacerla más rica social y culturalmente.

Cultura fuera de las grandes urbes

Desde la Asociación Fiebre Social, sus representantes Úrsula Castillo y Álex Pachón recordaron que este evento nació con la vocación de descentralizar la cultura y generar nuevas formas de encuentro artístico fuera de los grandes núcleos urbanos. Para ello, se busca poner en valor el territorio, la comunidad y las posibilidades creativas del entorno.

Como antesala al evento principal, los artistas Cain Ferreras y Joaquín Negativo iniciarán de forma previa residencias artísticas en el municipio para poner en valor el contexto y la realidad comarcal. El encuentro también contará con intervenciones en el espacio público y cine de creación en directo.

Por su parte, el alcalde de La Zarza, Francisco José Farrona, presumió de contar con una "actividad distinta, fuera de lo convencional". El regidor se comprometió a tomar el relevo de lo sucedido el año pasado en El Carrascalejo con el objetivo de mejorar la experiencia y servir como puente que dote de vida al mundo rural.

Una cita cercana y sin masificaciones

La organización ha aclarado que, aunque la edición anterior congregó a unos 400 asistentes, Fiebre Rural no busca posicionarse en el calendario de citas masivas anuales. Se prioriza un ambiente cuidado, cercano y participativo.

El antiguo colegio de San Martín será el escenario principal de una jornada al aire libre que unirá música y convivencia. Durante todo el día, los asistentes dispondrán de una oferta gastronómica a cargo de Extremfood. Asimismo, el tejido asociativo local estará presente mediante la participación de la Asociación de Mujeres Amanecer, la Asociación de Personas con Discapacidad Asperdis y la Asociación Oncológica Extremeña delegación La Zarza, quienes compartirán sus iniciativas con el público.

Programación musical

La jornada de conciertos será abierta, libre y gratuita para todos los públicos, con aforo limitado pero sin necesidad de entrada previa. El cartel musical reunirá tanto a bandas extremeñas como a creadores de proyección nacional.

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Los artistas confirmados para esta edición son: Las Petunias, Ku!, Corte!, Lluvia, Bombo Roots, Peta Zetas, Dalai Drama, DJ Aftásico, Fiebre!!! y Gualter Sangre.