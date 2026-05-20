Olivenza (Badajoz) lucha contra la violencia de género en el ámbito rural

El Centro Integral de Desarrollo (CID) de Olivenza ha sido este miércoles, 20 de mayo, el escenario de la Mesa Territorial de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género. Este encuentro es una jornada de trabajo y formación organizada de manera conjunta por la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza y la Mancomunidad Sierra Suroeste. La edición de este año se ha celebrado en la comarca oliventina, reuniendo a responsables y profesionales de distintos ámbitos implicados en la prevención, atención y protección frente a la violencia de género, un evento que se realiza cada año alternando entre ambos territorios.

Aunar esfuerzos en el entorno rural

El principal objetivo de estas jornadas institucionales es garantizar una atención integral y coordinada a las víctimas de violencia de género, una labor especialmente necesaria en los entornos rurales, donde la dispersión geográfica obliga a incrementar la cooperación entre servicios. Las mesas territoriales constituyen un espacio fundamental para mejorar los mecanismos de actuación conjunta y reforzar el trabajo en red.

En estas jornadas participan diversos agentes especializados, entre los que destacan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la administración autonómica, técnicas de igualdad, trabajadoras sociales y miembros de los Programas de Atención a Familias y Puntos de Atención Psicológica.

Abordaje de la vulnerabilidad y actualización de recursos

La programación de la jornada ha incluido diferentes ponencias y espacios de reflexión centrados en la formación de los profesionales. En este sentido, ha destacado la intervención de Mª Ángeles Hernández Pachón, psicóloga del Punto de Atención Psicológica de Llerena, quien ha centrado su ponencia en el abordaje de casos de especial vulnerabilidad, como aquellos relacionados con la discapacidad, las psicopatologías y las conductas adictivas.

Asimismo, Mª Mercedes Sánchez Mora, directora de la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz, ha ofrecido a los asistentes una actualización de los proyectos, recursos y protocolos que impulsa el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).

Compromiso institucional unánime

La inauguración del evento ha contado con la participación de Óscar Díaz Hernández, presidente de la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza; Alba Bonito, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Olivenza; y Antonio Manuel Caracol, jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Durante sus intervenciones, todos han coincidido en la necesidad de mantener una coordinación permanente y seguir optimizando la respuesta social, judicial y policial ante la violencia machista.

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Desde la organización del evento han subrayado que estos encuentros son vitales para fortalecer la red de protección en el territorio y favorecer una respuesta más ágil, cercana y eficaz a las mujeres víctimas. La jornada ha finalizado con un espacio de valoración conjunta en el que los participantes han reafirmado su firme compromiso institucional de seguir trabajando coordinadamente para erradicar la violencia machista en el entorno rural.