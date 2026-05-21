'La Encina', un viaje por la historia de los Coros y Danzas de Olivenza (Badajoz)

El Patio de Armas del Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza acogerá mañana, viernes 22 de mayo, a las 20:30 horas, la presentación oficial del libro 'La Encina'. El acto estará encabezado por el autor de la obra, José Mariano Fernández López, quien estará acompañado por María del Carmen Núñez Mangas, actual directora del Grupo de Coros y Danzas La Encina. Ambos serán los encargados de desgranar los detalles de esta publicación que rinde tributo a la memoria colectiva y a la dilatada trayectoria de la agrupación.

Un exhaustivo trabajo de recuperación

La Encina se consolida como un profundo ejercicio de recuperación del patrimonio inmaterial de la localidad. Tras un proceso de elaboración que se ha extendido durante 16 meses, el libro abarca los orígenes y el desarrollo de una de las formaciones culturales más representativas de Olivenza. El resultado es un volumen de 240 páginas ilustrado con 56 fotografías que documentan la vida del grupo.

En sus páginas, la publicación profundiza en elementos fundamentales de la identidad de la agrupación, analizando al detalle los trajes tradicionales, las danzas características y el rico repertorio musical que han conservado a lo largo de las décadas.

Reconocimiento a sus figuras clave

La obra reserva un espacio destacado para poner en valor el liderazgo femenino dentro de la agrupación. En concreto, rinde homenaje a las tres presidentas que han guiado a la entidad a lo largo de su historia y han garantizado su continuidad y evolución: Choni Ramallo de la Granja, Emilia Robles y María del Carmen Núñez Mangas.

Asimismo, el autor subraya la aportación de otros nombres fundamentales que dejaron su impronta en la historia del grupo oliventino, como Paco González Santana, Teófilo Borrallo y D. Manuel Sánchez.

Embajadores del folclore en el mundo

A través de la reconstrucción de sus 80 años de historia, el libro relata cómo el Grupo de Coros y Danzas La Encina se ha convertido en un auténtico embajador cultural. A lo largo de estas ocho décadas, la formación ha llevado el nombre y el folclore de Olivenza a innumerables escenarios internacionales. Sus giras incluyen diversos países de Europa occidental y del Este, así como incursiones en el continente americano, con actuaciones destacadas en Argentina y México.

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Con la edición de este libro, que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Olivenza y de la Diputación de Badajoz, La Encina se erige como un homenaje a la memoria viva de este colectivo, logrando así el doble objetivo de preservar su legado histórico y proyectarlo hacia el futuro.