La estrella emergente del soul estadounidense Nikki Hill encabeza el cartel del V Festival Jamón & Blues de Monesterio

La estrella emergente del soul, el blues y rock estadounidense, Nikki Hill, encabeza el cartel del V Festival Jamón & Blues, que se celebrará en la localidad pacense de Monesterio durante los días 26 y 27 de junio.

La artista, originaria de Carolina del Norte, que actúa acompañada de su esposo, el reconocido guitarrista, Matt Hill, ha logrado posicionarse como una de las voces más prometedoras de la esencia musical actual. Su actuación en Monesterio está programada para las 12 de la noche, del sábado, 27 de junio, en el escenario de la Plaza del Pueblo.

Juan Javier Llimona, presidente de la asociación Jamón & Blues de Monesterio, ha sido el encargado de desvelar el cartel de la quinta edición de un festival “consolidado, conocido y reconocido” en el circuito nacional de conciertos de blues. El sentimiento, la raíz y la fuerza de las mejores bandas nacionales e internacionales, volverán a recalar en esta localidad, que se prepara para acoger a centenares de seguidores, caracterizados por su profunda apreciación por este género musical y su especial sensibilidad por la autenticidad, la improvisación y la conexión íntima con las bandas.

Actuaciones

La inauguración oficial está prevista para las 21:30 horas, del sábado, en la Plaza del Pueblo. Allí, tras la intervención de los responsables de la organización, actuarán los imprescindibles, ‘La Fina Blues Band’, agrupación local, “esencia de nuestro festival”, asegura Llimona. “Ojalá dispusiéramos de más bandas locales de blues que pudieran sumarse al festival”, afirma el presidente de la asociación, cuyo colectivo apostó desde la primera edición por ‘La Fina’, como estrategia clave de identidad.

A continuación, (a partir de las 23:30 horas), subirá al escenario la banda de garaje rock y rock and roll londinense ‘MFC Chiken’, liderada por el saxofonista canadiense Spencer Evoy, cuyo sonido es el alma de lo que se prevé como una de las actuaciones “más divertidas” del festival.

Matinal

La actividad del sábado se iniciará pasadas las 12 del mediodía, en el escenario de la Plaza de Triana. Las actuaciones comenzarán con una audición de jóvenes intérpretes de la Escuela Municipal de Música que, con la colaboración de sus profesores han participado en talleres de blues. Sobre las 13:00 horas, el mismo escenario acogerá la actuación de ‘Los Winter’, banda madrileña de blues-rock, dedicada a homenajear el repertorio del legendario guitarrista Johnny Winter. Los conciertos continuarán con la actuación de los nacionales, ‘The blind lemons’, de rotundo directo que mezcla el blues eléctrico de Chicago y Nueva Orleans.

A partir de las 16:00 horas, el festival se dispersa por las calles del pueblo. La Rambla de Triana, la calle Eduardo Naranjo y la plaza de Gallego Paz, “en colaboración con los bares, ‘D’Paco, El Túnel y Casa del Pueblo’ acogerán las ya tradicionales, ‘blues sessions’, con grandes sorpresas”, afirma la organización.

El festival se cierra, nuevamente en la Plaza del Pueblo, donde habrá stands de degustación de Jamón de Monesterio, venta de artesanía, merchandising del evento, e incluso venta de guitarras artesanales, una de las cuales “se sorteará entre los asistentes”.

Como colofón, la organización ha previsto las actuaciones de ‘Red house revival’, grupo de blues rock madrileño, con el veterano y televisivo guitarrista Francisco Simón y la más que esperada actuación de la estadounidense Nikki Hill.

Escenario principal en la Plaza del Pueblo en el festival de 2025 / Rafa Molina

El mejor reclamo

En sus cuatro años de vida, el festival monesteriense ha creado un ambiente familiar y cercano. El aumento de visitantes satura durante estos días la amplia capacidad de alojamientos del municipio. Tanto es así, afirma el promotor del festival, Juan Javier Llimona, que, “ya no hay camas disponibles en el pueblo para el último fin de semana de junio”.

Sin duda, el mayor foco de atracción es el trabajado cartel, aunque, la conjunción jamón-blues, “no pasa desapercibida” como uno de los reclamos más originales que permiten atraer un turismo muy particular, fuera de temporada alta, que “supone un gran impacto económico para la facturación de bares, restaurantes, alojamientos y comercio local”.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de todo el material de años anteriores en la recién creada web, https://www.jamonblues.es. Además, como ya ocurriera en la edición de 2025, la asociación ha vuelto a contar con la colaboración de la artista plástica local, Elena Sánchez, para la confección del cartel oficial.

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Organizado por la asociación Amigos del Blues de Monesterio, el festival cuenta con el patrocinio del ayuntamiento, a través de la marca Jamón de Monesterio, así como de la Diputación Provincial de Badajoz y la colaboración de la empresa local Casa Espacio y Cruzcampo.