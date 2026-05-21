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Cultura

El misterio y la tradición oral inundan Azuaga con 'Mitos & Leyendas de Extremadura'

La Casa de Cultura acogerá del 1 al 21 de junio de 2026 un viaje por el legado inmaterial, los enigmas y la identidad cultural de la región

Cartel de la exposición.

Cartel de la exposición. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Más allá de la inmensidad de la dehesa, Extremadura se vertebra sobre un paisaje invisible, tejido con los hilos de la memoria y la fantasía. La Casa de Cultura de Azuaga se convertirá en el escenario de este viaje antropológico al albergar la exposición 'Mitos & Leyendas de Extremadura', que se podrá visitar desde el 1 hasta el 21 de junio de 2026.

Esta muestra descorre el velo que difumina los límites entre la historia y el mito, invitando a los visitantes a adentrarse en el profundo legado inmaterial que late, vibrante y misterioso, en la tradición oral de esta tierra.

Identidad y supervivencia

Las historias recogidas en la exhibición trascienden el mero relato para convertirse en parte indisoluble de la identidad cultural extremeña. Desde colosos marcados por la fatalidad hasta espectros nocturnos que camuflan estrategias de supervivencia y luchas sociales, la memoria oral se alza en esta colección como la auténtica voz de un pueblo.

Se trata del testimonio de una comunidad que aprendió a sublimar sus miedos más profundos y sus anhelos más altos, dándoles forma de leyenda para poder comprenderlos y transmitirlos de generación en generación.

Lo sobrenatural y lo cotidiano

La Extremadura Mitológica se presenta en esta cita como un territorio donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano. Bajo esta premisa, cada ruina custodia un enigma que desafía al tiempo y cada horizonte cuenta una verdad inevitable. En este recorrido por las sombras y las luces del pasado regional, los enigmas buscan contar la verdadera historia de quienes fuimos y de quienes somos.

Criaturas y relatos de la muestra

Los asistentes a la Casa de Cultura de Azuaga podrán descubrir una cuidada selección de los mitos más arraigados de la geografía extremeña. Entre los relatos y personajes recopilados se encuentran:

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  • El Gigante (Puebla de Alcocer).
  • La Bella Leila (Magacela).
  • La Berberisca (Segura de León).
  • La Diabla (Valverde de Leganés).
  • La Pantaruja (Calamonte).
  • La Sirena (Villanueva de la Serena).
  • El lagarto de Calzadilla.
  • El Macho Lanú (Las Hurdes).
  • Jaramplas (Piornal).
  • La Serrana de la Vera.
  • La Moracantana (Montánchez).

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