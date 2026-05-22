Bomberos del Infoex y el Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal en Monesterio

Las altas temperaturas que se vienen produciendo en estos últimos días, con termómetros que se aproximan a los 30 °C en la zona sur de Extremadura, la abundante vegetación, incrementada por las abundantes lluvias del pasado invierno y el viento, se han aliado con el primer incendio forestal de la temporada en una zona de pinares, de difícil acceso limítrofe entre Andalucía y Extremadura.

Dadas las circunstancias y el paraje en el que se está desarrollando el incendio, las administraciones han desplegado un amplio efectivo de medios terrestres y aéreos, con bases en Extremadura y Andalucía. Las llamas están afectando a una zona conocida como El Machado, en el término municipal de Monesterio, muy próxima geográficamente con el término de la localidad onubense de Cala.

La gran columna de humo es visible desde ambas localidades y por el momento, se están empleando muy a fondo los medios aéreos, contabilizándose alrededor de 4 helicópteros y 2 aviones. El personal terrestre estaría teniendo serias dificultades para acceder al lugar, debido a lo abrupto del terreno.

Pasadas las 20:00 horas, las llamas continuaban propagándose con rapidez debido a la gran masa forestal. La principal complicación para los equipos de extinción radica en la orografía que está obligando a la descarga continua de agua por parte de los medios aéreos.

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Hasta el lugar del incendio, además de los equipos de los efectivos del Plan de Incendios Forestales de Extremadura, INFOEX y del Plan de Emergencias por Incendios de Andalucía, INFOCA, también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil que, alertaban a curiosos y propietarios de fincas sobre la obligatoriedad de abandonar el camino que une Monesterio con Cala, debido a la peligrosidad ante el avance de las llamas y ante la prioridad de paso para los efectivos que se desplazan hasta los caminos de acceso al foco de las llamas.