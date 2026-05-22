El primero de la provincia
La Cocosa estrena un centro de interpretación sobre contaminación lumínica
Impulsadas por la diputación, las instalaciones cuentan con tecnología inmersiva y se integrarán en el futuro Huerto Astronómico, proyectado para ser el primer parque temático de astronomía de Europa a principios de 2027
La Crónica de Badajoz
La finca La Cocosa se ha convertido en un espacio pionero dedicado a la divulgación de la astronomía, la protección de los cielos estrellados y la concienciación sobre la contaminación lumínica, tras la apertura de las nuevas instalaciones museográficas del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC). Este proyecto, impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, refuerza la posición de Extremadura como un referente nacional en astroturismo y sostenibilidad ambiental. La actuación ha supuesto una inversión total de 153.233,49 euros, sufragados íntegramente con fondos propios de la institución provincial.
Inmersión interactiva en el universo
La nueva musealización destaca por la incorporación de recursos tecnológicos e inmersivos pensados para todos los públicos, aunque con un enfoque especial en el turismo rural y el ámbito educativo. Los visitantes pueden recorrer diferentes espacios especializados:
- Sala de la Contaminación Lumínica: Dispone de 14 recursos expositivos interactivos, entre los que se incluyen gafas de realidad virtual, audiovisuales, paneles táctiles, instrumentación de medición, mapas de contaminación y una instalación lumínica que muestra las constelaciones visibles desde la provincia.
- Chozos temáticos: Tanto el Chozo del Sol y el Sistema Solar como el Chozo de la Luna y el Universo ofrecen al público experiencias inmersivas mediante realidad virtual y herramientas interactivas para aprender sobre eclipses, lluvias de meteoritos, la Luna o la Vía Láctea.
Hacia el primer parque temático de astronomía de Europa
Todas estas dotaciones se integrarán próximamente en el Huerto Astronómico de La Cocosa, un proyecto cuyas obras ya se encuentran en ejecución. La previsión es que este recinto esté concluido a principios del año 2027. En este espacio, el visitante tendrá la oportunidad de comprobar y tocar diversos aspectos relacionados con esta ciencia a través de los sentidos.
El nuevo equipamiento nace para dar respuesta a la creciente demanda social vinculada a la protección del medio ambiente, la salud, la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural de los cielos nocturnos. Además, forma parte de la estrategia 'Extremadura Buenas Noches', desarrollada desde 2015 para fomentar un modelo de turismo sostenible basado en la observación astronómica.
Educación científica y economía circular
Actualmente, las dependencias del centro ya están abiertas a las visitas de los alumnos de los distintos centros educativos de la provincia, así como a los grupos que acuden cada mes a La Cocosa para realizar observaciones.
La oferta formativa y de concienciación de la finca se complementa con el Laboratorio de Economía Circular 'La Nave'. En este espacio se llevan a cabo proyectos de sostenibilidad y rehabilitación energética mediante la recuperación de objetos voluminosos procedentes de centros de residuos. Con estas infraestructuras, se consolida una apuesta integral por la innovación ambiental, acercando el conocimiento científico y la sensibilización ecológica a la ciudadanía.
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