Monesterio acoge este sábado la I Ruta de Vehículos de Alta Gama 'Camión de los Regalos'

La localidad de Monesterio acoge este sábado, 22 de mayo, la primera ruta de vehículos de alta gama, (Ferrari, Lamborghini, Porsche…), organizada por David Pérez Nieto, empresario y promotor del conocido Camión de los Regalos.

La actividad reunirá 40 vehículos llegados desde cualquier rincón del país. Andalucía, Canarias, Galicia, Madrid o Extremadura son algunas de las comunidades que han anunciado su presencia en este evento que se presenta como una actividad de promoción que combina experiencias de viaje únicas para explorar destinos turísticos y gastronómicos.

La ruta se iniciará a las 8:30 de la mañana, con una primera concentración de vehículos en los aparcamientos del Complejo Leo. Desde allí, la comitiva realizará un circuito circular por los bellos parajes de las comarcas de Tentudía y Campiña Sur, a través de una experiencia de conducción muy estimulante, por los sinuosos trazados que unen las localidades de Monesterio, Pallares, Montemolín, Bienvenida, Villagarcía de la Torre, Llerena y Trasierra. Alrededor de 130 kilómetros que finalizarán en el complejo, donde, tras un breve receso, se iniciará una segunda ruta, esta vez, por los no menos destacados paisajes de los espacios naturales onubenses de Aracena y posterior recorrido por las carreteras que enlazan los municipios de Fuentes de León, Cabeza la Vaca o Calera de León.

El recorrido finalizará sobre las 14:00 horas en Monesterio, donde los amantes de este tipo de vehículos podrán disfrutar de una concentración en los nuevos aparcamientos municipales del Paseo de Extremadura.

Turismo, motor y gastronomía

Tras su participación en diferentes rutas similares por toda España, David Pérez, pretende que la de Monesterio se convierta en una “cita anual”. El turismo de motor, combinado con los admirables paisajes naturales y enclaves patrimoniales de la zona, así como de la excelente gastronomía de Monesterio, “son un magnífico reclamo” para dar a conocer “nuestro territorio”, asegura el empresario. El turismo de vehículos de alta gama “favorece la economía local”. Impulsa el gasto en hoteles, restaurantes y tiendas del sector ibérico, aportando riqueza a la economía local, expresa el promotor de esta iniciativa.

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Organizada por El Camión de los Regalos, la ruta cuenta con la colaboración de Zhero Drivers, Extremamotor y el ayuntamiento de Monesterio y el patrocinio de las empresas locales, Puerta del Sol, DdeDesing Publicidad, Castillo de las Torres y La Frutería del Leo, y el apoyo de Casa Espacio.