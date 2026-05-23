Herrera del Duque premia la concordia de Xabier Fortes, Fundación Mujeres y Candela Peña

Herrera del Duque celebró este viernes la tercera edición de los Premios a la Concordia 'Inés de Herrera', una iniciativa del ayuntamiento de la localidad pacense para reconocer a personas y entidades que contribuyen, desde distintos ámbitos, a una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada.

Los galardones recayeron este año en el periodista Xabier Fortes, en la Fundación Mujeres y en la karateka Candela Peña García, en una gala en la que se subrayaron valores como la convivencia, la justicia social, la igualdad y la superación personal.

El acto reunió a representantes institucionales, asociaciones y vecinos de Herrera del Duque, que acompañaron a los premiados en una ceremonia con marcado carácter local y reivindicativo.

"Tender puentes"

El alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, defendió durante su intervención la necesidad de "seguir reivindicando" los valores de la convivencia en una sociedad "cada vez más polarizada".

"Estos premios nacieron para reconocer a quienes tienden puentes en lugar de levantar muros. Personas y entidades que, desde ámbitos muy distintos, trabajan cada día para construir una sociedad más justa, más libre y más humana", ha señalado el regidor.

Alcázar también vinculó el espíritu de estos galardones con la figura de Inés de Herrera, la niña profeta que vivió en la localidad entre finales del siglo XV y comienzos del XVI y que da nombre a los premios como símbolo de justicia, solidaridad y defensa de las personas más vulnerables.

Periodismo, igualdad y deporte

Uno de los premios fue para el periodista Xabier Fortes, reconocido por su trayectoria profesional y por su compromiso con un periodismo "riguroso, independiente y al servicio de la ciudadanía", según ha destacado el ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde incidió en que, "en tiempos donde la desinformación y el ruido amenazan el debate público, el periodismo comprometido con la verdad adquiere un valor aún mayor para la calidad de nuestra democracia".

La Fundación Mujeres recibió otro de los reconocimientos por sus más de tres décadas de trabajo en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia de género y la promoción de oportunidades para las mujeres. Su gerente, Marisa Soleto, recogió el premio en nombre de una entidad que el consistorio considera "una referencia nacional" en la defensa de los derechos de las mujeres.

La tercera premiada fue la karateka Candela Peña García, joven deportista a la que el ayuntamiento vincula con los valores del esfuerzo, la constancia y la superación personal. Según Alcázar, la deportista "demuestra que el talento necesita compromiso, disciplina y sacrificio. Es un orgullo para Herrera del Duque y un magnífico ejemplo para las nuevas generaciones".

Convivencia

La gala concluyó con un llamamiento a fortalecer los espacios de encuentro y diálogo frente a la confrontación. "La concordia no significa pensar todos igual; significa respetarnos, escucharnos y trabajar juntos por aquello que compartimos. Ese es el mensaje que queremos trasladar desde Herrera del Duque y el espíritu que representan estos premios", ha trasladado el alcalde.

Con esta tercera edición, Herrera del Duque consolida unos premios que buscan proyectar desde la Siberia extremeña un mensaje de reconocimiento público a quienes trabajan por la convivencia, la igualdad y la cohesión social.