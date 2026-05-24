Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros (Badajoz)

El joven de 18 años de Villafranca de los Barros que permanecía en paradero desconocido desde la mañana del sábado ha aparecido sano y salvo, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad pacense.

Adolfo había desaparecido después de salir a dar un paseo por el campo junto a sus dos perros, dos huskys siberianos. La última vez que había sido visto se encontraba cruzando la carretera de la Almazara.

Vecinos en la búsqueda del joven Adolfo. / Cedida.

Durante el fin de semana, familiares, amigos y vecinos organizaron varias batidas para tratar de localizarlo, después de que su desaparición fuera puesta en conocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Local de Villafranca de los Barros.

Tras confirmarse su aparición, el Ayuntamiento ha agradecido públicamente la implicación de todas las personas que se han movilizado y han colaborado en las labores de búsqueda del joven.

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Cientos de personas han difundido en sus redes sociales la desaparición del joven y han sido muchos los vecinos que han salido a buscar al joven por el campo. Ahora, los mensajes de alegría por el final feliz de esta historia se cuentan por decenas. Villafranca de los Barros recupera la tranquilidad tras la enorme inquietud con la que ha vivido durante horas no tener noticias de Adolfo.