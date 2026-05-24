Hornachos (Badajoz) crea su propio concurso culinario, el ‘Señoritos Burger Club’

La localidad de Hornachos se prepara para vivir una cita gastronómica inédita. Los próximos días 30 y 31 de mayo se celebrará el gran evento "Señoritos Burger Club", una iniciativa que acogerá el primer concurso de burgers de Hornachos y que promete convertirse en el epicentro del ocio y el sabor de la comarca durante todo el fin de semana.

Sabor y competición

El certamen gastronómico nace con el firme objetivo de poner en valor la cocina y ofrecer a los asistentes la oportunidad de degustar las mejores burgers. Vecinos y visitantes podrán sumergirse en una experiencia culinaria única diseñada para los amantes de la buena comida, donde la calidad de las propuestas será la gran protagonista.

Ocio para todos

Más allá de lo estrictamente culinario, la organización ha diseñado una agenda completa para garantizar la diversión para todos los públicos. El ambiente festivo estará asegurado durante las dos jornadas gracias a la programación de actuaciones de música en directo, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro ideal para familias y amigos.

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Un entorno idílico

El lugar elegido para el desarrollo de todas las actividades será el entorno ubicado junto a los bungalows de Hornachos, un enclave idóneo para disfrutar al aire libre de esta gran cita. Desde la organización se invita a todo el mundo a ven a disfrutar, degustar y vivir un fin de semana lleno de sabor en Hornachos, en lo que se prevé como uno de los eventos más sabrosos del año en la población.