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Quemadas más de 79 hectáreas de pinos y matorral

El ayuntamiento de Monesterio agradece la colaboración entre instituciones ante el incendio de El Machado

Se produjo el viernes por la tarde. Se dio por estabilizado la madrugada del sábado y este lunes, todavía permanecían efectivos en tareas de control

Una de las zonas calcinadas por el incendio de El Machado

Una de las zonas calcinadas por el incendio de El Machado / Cedida

Rafael Molina

Monesterio

 El ayuntamiento de Monesterio, a través del concejal del Medio Rural y Medio Ambiente, Antonio José Villalba, “agradece” públicamente la colaboración entre instituciones ante el incendio forestal que habría afectado a unas 80 hectáreas de matorral y pinar en el paraje conocido como El Machado.

 El agradecimiento se hace extensivo a “todos aquellos que han intervenido en las tareas de extinción”, afirma Villalba: “Efectivos del Infoca andaluz, del Plan Infoex de Extremadura, a la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Monesterio, bomberos que estaban librando y se presentaron voluntarios, así como a los vecinos que acudieron para ofrecer su colaboración”.

 El incendio se produjo la tarde del pasado viernes, día 22. La Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura lo dio por estabilizado la madrugada del pasado sábado y este domingo, todavía permanecían efectivos del Infoex en la zona, en tareas de control. A primeras horas de este lunes, 25, casi tres días después, “podemos decir que el incendio está controlado, aunque no completamente extinguido”. Todavía hay personal en la zona, con el objetivo de “evitar que pudiera volver a activarse”, afirma Antonio José Villalba.

Acceso muy difícil

 La zona concreta, señala Villalba, es de “difícil acceso, con gran cantidad de rocas”, con lo que, la intervención de los medios aéreos ha sido “fundamental” para su extinción. Su colaboración ha sido “fundamental”. Su intervención fue “rápida y directa” y resultó “muy decisiva” para atacar el foco principal y “frenar su avance”, impidiendo que se convirtiera en un “gran incendio”, asevera. Los medios aéreos actuaron tanto la tarde del viernes, como durante la jornada del sábado.

 “Nuestros bomberos voluntarios siempre están dispuestos a colaborar”, sostiene el concejal de Medio Ambiente. Participaron en las tareas de extinción tanto la tarde del viernes, como el sábado por la tarde, como asistencia a los efectivos del Infoex, por “cambio de turno”.

Unas 80 hectáreas

 Aunque no se conocen cifras oficiales, las primeras estimaciones barajan que el incendio ha podido arrasar “entre 70 y 80 hectáreas de matorral y pinos”, asegura Villalba. Del mismo modo, el concejal asegura que, todavía “se desconocen las causas del incendio”.

 El invierno ha sido muy lluvioso y estamos atravesando una primavera con mucha vegetación y temperaturas muy altas, afirma el concejal del ayuntamiento de Monesterio. “Si en lugar de en mayo, este incendio se hubiera producido en julio o en agosto, probablemente estaríamos hablando de una gran catástrofe natural”, concluye.

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 Según se informa, en las labores intervinieron un total de 28 efectivos: 7 unidades de bomberos forestales, 4 medios aéreos, 1 maquinaria pesada, 1 agente del medio natural y 2 técnicos de extinción. A ellos se añadieron, explica el concejal de Medio Ambiente, efectivos aéreos de Infoca y la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Monesterio.

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