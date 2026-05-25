Convocado el concurso del cartel anunciador de las VII Jornadas del Orgullo LGTBI de Monesterio

Monesterio celebrará la séptima edición de sus jornadas LGTBI entre los días 15, al 21 de junio. Con el objetivo de dar la máxima difusión al programa de actividades y fomentar la participación ciudadana y artística, el ayuntamiento de la localidad ha lanzado las bases del cartel anunciador de estas jornadas, enmarcadas en la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

El certamen está abierto a cuantas personas deseen participar, de manera individual, por parejas o grupos, mayores de 18 años. Podrán presentarse un máximo de 3 obras por autor o autores, “inéditas y que no supongan en todo o en parte, copia o plagio de escenas fotográficas, carteles o dibujos ya publicados, en cualquiera de sus formas y que no hayan sido presentadas con anterioridad en ningún otro concurso”. Los participantes gozan de total libertad para escoger el tema, teniendo en cuenta que deberá ser representativo y estar relacionado con el objeto de las jornadas.

Los trabajos se presentarán en formato ‘A3’, (vertical), y deberán ser remitidos a la organización en formato digital ‘JPG’. Los carteles se enviarán por correo electrónico a la dirección, cculturamonesterio@hotmail.com, adjuntando, además de la imagen, un documento PDF con el título de la obra o de las obras presentadas, nombre del autor, teléfono y email de contacto y una explicación, con un máximo de 200 palabras, que identifique y refleje el contenido de la obra.

Cada propuesta, obligatoriamente deberá insertar, “de forma bien visible”, el siguiente texto: ‘VII Jornadas Día Internacional del Orgullo LGTBI, del 15 al 21 de junio, Ayuntamiento de Monesterio’. Además, los diseños deberán contar con un espacio libre para la posterior inserción de los logotipos correspondientes. Una vez dictaminado el premio, el ganador o ganadores, deberán entregar el cartel en formato editable para su adaptación a otros posibles soportes por parte de la organización.

Premios

El ayuntamiento ha establecido un único premio para el cartel ganador, dotado con la cantidad económica de 200 €. El autor o autores, “cederán en exclusiva” los derechos de explotación el trabajo “sin ningún tipo de limitación territorial, temporal o de cualquier otra índole”.

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El plazo máximo para la presentación de obras se cerrará el día 7 de junio, a las 15:00 horas. Para cualquier aclaración, las personas interesadas pueden dirigirse a la casa de la cultura, a través de su correo electrónico o de los teléfonos, 924 516 824 y 685 399 246.