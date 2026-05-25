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Del 29 al 31 de mayo

Llerena (Badajoz) viaja en el tiempo con su tradicional Mercado Medieval

El centro histórico se transformará en un escenario de época con puestos de artesanía, exhibiciones de cetrería y espectáculos nocturnos

Cartel del Mercado Medieval de Llerena 2026.

Cartel del Mercado Medieval de Llerena 2026. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Llerena volverá a llenarse de historia, color y ambiente de antaño con la celebración de su tradicional Mercado Medieval. La emblemática Plaza de España será el epicentro de este evento que se desarrollará durante los días 29, 30 y 31 de mayo.

Un viaje al corazón del medievo

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Llerena y la Asociación Cultural Malik , tiene como objetivo recrear el ambiente de las antiguas ferias y transformar el casco histórico en un auténtico escenario medieval. La inauguración oficial tendrá lugar la tarde del viernes 29 , marcando el inicio de un fin de semana dedicado al ocio, la cultura y la tradición.

Actividades para todos los públicos

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de actividades y puestos temáticos:

  • Gastronomía y artesanía: El mercado contará con puestos de artesanía y gastronomía tradicional.
  • Espectáculos en vivo: El programa incluye animación musical, pasacalles y espectáculos de fuego.
  • Naturaleza y destreza: Se realizarán exhibiciones de cetrería.
  • Espacio familiar: Los más pequeños dispondrán de una zona infantil y un área de juegos diseñada específicamente para ellos.

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Este evento se consolida como una cita imprescindible para los vecinos y turistas que buscan sumergirse en las raíces históricas de la ciudad.

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