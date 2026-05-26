Arranca el plazo para el pago voluntario del IBI en la provincia, excepto Badajoz y sus pedanías

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) abre el plazo voluntario a partir de mañana, 27 de mayo, para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en toda la provincia de Badajoz, a excepción de la capital y sus pedanías, y permanecerá vigente hasta el próximo 31 de julio.

Los contribuyentes podrán realizar el abono de sus recibos dentro de este periodo, mientras que quienes tengan el impuesto domiciliado con anticipación suficiente no deberán efectuar ninguna gestión, ya que el cargo se realizará automáticamente en la cuenta bancaria indicada en la fecha prevista.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación, el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) envía a los domicilios de los contribuyentes que no tienen domiciliado el tributo las correspondientes cartas de pago, recordando la obligación de abonar el impuesto dentro del plazo. No obstante, cabe destacar que estas comunicaciones no son un requisito legal, por lo que no recibirlas no exime del cumplimiento de la obligación tributaria.

Solicitud por varias vías

Así, y en el caso de no haber recibido la carta por cambios de domicilio no comunicados, modificaciones en la numeración de calles u otras circunstancias, las personas contribuyentes pueden solicitarla por distintas vías antes del 31 de julio. Una de ellas es la telemática, por la que si se dispone de medios electrónicos, como certificado digital o Cl@ve, el OAR pone a disposición su Oficina Virtual y las aplicaciones móviles para iOS y Android OAR Badajoz para la consulta, descarga y pago de recibos.

Otras son la telefónica, llamando al Centro de Atención Telefónica (CAT) al 924 210 700; la presencial, acudiendo a la Oficina Comarcal del OAR más cercana previa solicitud de cita y consultando las ubicaciones en la web; y directamente en el propio ayuntamiento.

Formas de pago

Los contribuyentes pueden abonar el impuesto a través de las entidades bancarias colaboradoras, la página web del OAR, con tarjeta o Bizum a través de la web del organismo o con un giro postal en cualquier oficina de Correos, disponiendo de la carta de pago emitida por este ente autónomo.

Para obtener más información, la ciudadanía puede consultar la web del OAR, utilizar la aplicación móvil o contactar con el Centro de Atención Telefónica en el número 924 210 700, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

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Asimismo, se puede acudir a cualquiera de las 17 oficinas en la provincia, previa solicitud de cita a través de la web, del teléfono de atención 900 210 721 o de la APP, según indica la Diputación de Badajoz en nota de prensa, en la que ha subrayado que este aviso no afecta al municipio de Badajoz ni a sus pedanías.