Raquel del Puerto reclama una financiación local "justa" para blindar los servicios en los municipios

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha participado este lunes en la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), integrada por los presidentes de todos los gobiernos provinciales e insulares de España.

La comisión ha coincidido en reclamar una reforma real de la financiación local, el reconocimiento del coste real de los servicios públicos y el refuerzo efectivo de la autonomía local, al considerar que “la igualdad de los ciudadanos no se garantiza con discursos, sino con recursos”.

“Los municipios estamos sosteniendo España sin una financiación justa, provocando consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos”, ha subrayado el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Pompó, tras lamentar que “algunos servicios no se pueden prestar, no porque los vecinos no lo requieran, sino porque el sistema de financiación local es insuficiente”.

Así, se ha detenido en las dificultades que afronta el municipalismo rural, que ha de asumir la prestación de determinados servicios con el mismo presupuesto de hace diez años.

Vicent Pompó le ha entregado a la presidenta de la institución provincial pacense una lámina de pintura como obsequio, mientras que Raquel del Puerto también ha firmado en el libro de honor de la diputación valenciana, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Salvaguarda de los municipios

El encuentro celebrado este lunes en Valencia es la primera reunión encabezada por el nuevo presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares, José Francisco Salado, presidente también de la Diputación de Málaga.

Durante su intervención, ha coincidido en señalar que las diputaciones provinciales se han convertido en la “auténtica salvaguarda” de los municipios, con independencia de su población, y que es el momento oportuno de solventar uno de los problemas “endémicos” a los que se enfrentan ayuntamientos y diputaciones: la falta de recursos.

“Estamos cansados de que se transfieran competencias, pero no aparezca respaldo económico para prestar de la mejor manera esos servicios. Hay que hacer un llamamiento a las comunidades autónomas y al Gobierno para que, cuando se legisle, se escuche de verdad al municipalismo y se transfieran los recursos económicos necesarios”, ha señalado Salado, quien también ha reclamado una financiación “justa” para los ayuntamientos y las diputaciones, con un marco competencial que se adapte a los servicios que se prestan.

Diputaciones y cohesión territorial

Por su parte, Francisco Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla y vicepresidente de la comisión, ha subrayado el importante papel que desempeñan los gobiernos provinciales como garantes de la cohesión territorial, social y digital de los territorios, en especial de los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes.

“Hoy por hoy no se puede entender España sin el municipalismo. Eso nos tiene que hacer reivindicar el papel de lo local en la arquitectura constitucional como un escalón más del Estado”, ha señalado.

Junto a ello, ha situado como una de las asignaturas pendientes la necesidad de abordar la financiación local. “Seguimos pensando que hay muchas fórmulas que abordar de cara al futuro. Hay que poner al ciudadano por encima de todo. Las diputaciones tenemos claro que en el camino del consenso está el futuro para tener un gran país como es España”, ha concluido.