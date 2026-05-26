Suceso
Investigado un vecino de Monesterio por destruir nidos de una especie protegida de avión común
El presunto autor usó una manguera con agua a presión para desprenderlos de la pared en la que se encontraban
La Guardia Civil investiga a un vecino de Monesterio como presunto autor de un delito contra la flora y fauna tras la destrucción de varios nidos de avión común, un animal incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial.
Los hechos se conocieron gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la destrucción de nidos situados bajo los balcones de un edificio del municipio. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los nidos habían sido desprendidos de la pared, presuntamente mediante el uso de una manguera con agua a presión.
Según la Guardia Civil, en el interior de los nidos había crías, algunas de las cuales fueron encontradas agonizantes en el suelo. El investigado habría alegado como motivo la suciedad ocasionada por estas aves.
De seis meses a dos años
Tras identificar al presunto autor, los agentes instruyeron diligencias por un delito contra la flora y fauna. El Código Penal contempla para este tipo de hechos penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por la destrucción de especies protegidas de fauna silvestre.
Asimismo, la Guardia Civil recuerda que los nidos de golondrinas y avión común, así como sus pollos y huevos, están protegidos legalmente. No pueden retirarse una vez instalados, aunque estén vacíos o fuera de temporada, salvo con autorización expresa de los organismos competentes.
Además, cualquier permiso debe respetar siempre el periodo de cría. Las autoridades recomiendan denunciar la destrucción ilegal de nidos llamando al 112 o al 062..
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros (Badajoz)
- La construcción del nuevo colegio Los Ángeles de Badajoz, atascada por los recursos
- 1.423 opositores se examinan en Badajoz para ser funcionarios del Estado: 'Voy a por todas