El ayuntamiento de Monesterio licita 13 solares en el polígono industrial El Alcornocal

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado un anuncio del ayuntamiento de Monesterio para la enajenación de 13 solares de uso industrial en el polígono El Alcornocal de la localidad. El procedimiento se realizará a través de subasta y el plazo de presentación de ofertas por parte de las personas o empresas interesadas, finaliza el día 16 de junio, a las 23:59 horas.

La intención municipal va encaminada a la potenciación de la economía municipal, al desarrollo local y a la creación y consolidación de empleo, con el objetivo final de “promover la instalación de empresas, cuyo objeto social represente algún beneficio para el municipio”. Así, según se recoge en el pliego, los bienes que se enajenen, estos “deberán destinarse, única y exclusivamente a la construcción y establecimiento de industrias y servicios de interés social, a los efectos de dar soporte a la economía local, no admitiéndose otro destino distinto”.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación y deberán presentarse, “exclusivamente de forma electrónica” dentro del plazo establecido. El proceso de licitación se realizará a través de procedimiento abierto y tramitación ordinaria y la apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el día 17 de junio.

Solares y precios

El solar de mayores dimensiones, (500 m2), se ubica en la calle Los Zapateros, nº 1. Su precio mínimo de licitación es de 143.371 €. El más económico, de 266 m2, en calle, Los Albañiles, nº 18, tiene un precio de salida de 9.671 €.

En calle Los Herreros, números, números 5 y 9, se licitan dos solares de 330 y 325 m2, con precios de 11.979 € y 11.797 €, respectivamente. Con una superficie de 275 m2, se subastan 2 solares, en calle Los Ganaderos, nº 3 y Los Albañiles nº 24. El precio de licitación se ha estipulado en 9.982 €, cada uno de ellos. Del mismo modo, en calle Las Costureras, 7 y 9, se licitan otros 2 solares, de 314 m2, al precio de 11.425 €, cada uno.

También en la calle Las Costureras, números 13 y 15, se subastan 2 terrenos, con una superficie de 6296 m2 y precio de licitación de 22.851 €. El resto, se ubican en calle, Los Torneros, nº 2, (267 m2 y 9.726 €); calle Las Costureras, nº 11, (472 m2 y 17.139 €) y calle Los Carpinteros, nº 1, (660 m2 y 24.175 €).

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El polígono industrial El Alcornocal de Monesterio se encuentra ubicado en un lugar estratégico, a medio camino entre las capitales de Andalucía y Extremadura, con acceso directo desde la Autovía de la Plata, A-66. Actualmente, supone un importante motor económico para la localidad y la comarca de Tentudía. Entre otros servicios, el polígono cuenta con restaurante, gasolinera y electrolinera 24 horas, e incluso con servicio de Inspección Técnica de Vehículos. Sus empresas ofrecen servicios logísticos, de suministro y mantenimiento, con un importante clúster de empresas cárnicas.