Suceso
Un hombre resulta herido tras chocar con su coche contra una pared en Valle de Matamoros
Ha sufrido traumatismos en el tórax y en la cara
Permanece ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz
Un varón ha resultado herido de carácter ‘menos grave’ tras sufrir un accidente de tráfico en el camino del cementerio de Valle de Matamoros, donde el vehículo que conducía ha colisionado contra una pared.
El incidente se ha producido en torno a las 15.00 horas de este sábado, según han informado fuentes del Centro 112 de Extremadura, que ha movilizado a los recursos de emergencia necesarios tras recibir el aviso del siniestro.
Trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia con base en Jerez de los Caballeros, así como efectivos de la Guardia Civil, que han intervenido en la zona tras la colisión.
Como consecuencia del impacto, el hombre ha sufrido traumatismos en el tórax y en la cara.
Tras ser atendido inicialmente por los servicios sanitarios, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado con pronóstico ‘menos grave’.
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