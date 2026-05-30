El Infoex activa el nivel 1 en dos incendios forestales en Hornachos y Campillo de Llerena

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, conocido como Plan Infoex, activó este sábado el nivel 1 de peligrosidad en dos incendios forestales declarados en Hornachos y Campillo de Llerena, ambos municipios situados en la provincia de Badajoz.

Según informó el propio Infoex a través de sus redes sociales, la activación del nivel 1 respondió a la situación de riesgo generada por ambos fuegos. En el caso del incendio de Hornachos, este nivel se decretó por la proximidad de las llamas a una carretera y a viviendas aisladas. Por su parte, en el incendio de Campillo de Llerena, la medida se activó al producirse el fuego cerca de edificaciones aisladas.

Amplio dispositivo de extinción

En el incendio forestal de Hornachos trabajaron medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz, junto con cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un técnico de extinción.

El operativo desplegado en esta zona también contó con la participación de cuatro helicópteros, tres aviones y una maquinaria terrestre, que se sumaron a las labores de extinción del fuego.

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En cuanto al incendio de Campillo de Llerena, también intervinieron medios del Infoex y de la Diputación de Badajoz. En este caso, participaron dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un agente del medio natural, un helicóptero, un avión y una maquinaria pesada.